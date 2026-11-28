È dedicato al compositore e pianista Luigi Gordigiani, “lo Schubert italiano”, il programma del prossimo appuntamento della stagione degli Amici della Musica di Perugia e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, domenica 29 novembre alle 17:30 alla Sala dei Notari di Perugia. Protagonisti la mezzosoprano Marina Comparato e il pianista Gianni Fabbrini, che con il loro album Romantic Florence – produzione discografica del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino pubblicata dalla Dynamic – dedicato proprio alla riscoperta dell’opera vocale da camera di Gordigiani, hanno vinto il Premio Abbiati del Disco 2026 nella categoria Repertorio solistico, uno dei riconoscimenti più prestigiosi assegnati dalla critica musicale italiana.

“Mi sono avvicinata a Gordigiani – sottolinea Comparato – con la curiosità di una cantante innamorata della storia, prima ancora di studiarne e interpretarne le liriche. È stato un viaggio avvincente e appassionante”. Scomparso a Firenze nel 1860, figlio d’arte, pianista, compositore, accompagnatore, “Gordigiani – si legge nella recensione del lavoro di Comparato e Fabbrini su L’Opera online – non ottenne successo nei suoi esperimenti teatrali, destinati all’oblio e a non arrivare neppure in scena. Esordì nella lirica da camera, anche se inizialmente per essere apprezzato dovette firmare con nomi stranieri di fantasia”.

Domenica, anche per il pubblico perugino, la possibilità di ascoltare dal vivo il lavoro di recupero del duo, affiancato ad alcune pagine di Franz Schubert, con l’intensa voce di mezzosoprano di Comparato “sorretta da bella tecnica e da raffinata musicalità – prosegue sempre L’Opera – e il pianoforte di Gianni Fabbrini, pianista abilissimo e raffinato per tecnica e stile. C’è tra il pianoforte e la voce, un rincorrersi un prendersi e lasciarsi, lo stare l’uno nelle sonorità dell’altro, per rendere lo spirito del brano e le sue sfumature. La prova del risultato sta proprio nella varietà, che permette di ascoltare tutto d’un fiato un programma così ampio, senza mai provare una sensazione di monotonia, stupiti ogni volta dall’originalità delle diverse pagine”.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com

Luogo: Sala dei Notari, piazza IV Novembre, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA