Dal 23 al 26 novembre l’IIS Cassata Gattapone ha ospitato studenti, docenti ed esperti provenienti da Grecia, Romania e Belgio

La città di Gubbio si apre all’Europa e diventa laboratorio di innovazione turistica grazie al progetto internazionale D.G.TOUR, che dal 23 al 26 novembre ha visto l’IIS Cassata Gattapone trasformarsi in un palcoscenico internazionale dove si sono incontrate culture, competenze ed esperienze provenienti da Grecia, Romania e Belgio.

L’iniziativa rappresenta la prima tappa di collaborazione in presenza nell’ambito del progetto triennale Erasmus+ KA220 D.G.TOUR, avviato ad ottobre 2025 e coordinato dal capofila Incipit Consulting, ente di ricerca e formazione nel turismo con sede a Perugia. L’obiettivo è quello di sviluppare competenze digitali e creative nel settore turistico. Un percorso che coinvolge studenti e docenti in una nuova concezione della promozione del territorio, nella quale tecnologia, avcessibilità e partecipazione diventano strumenti fondamentali per valorizzare il patrimonio culturale.

Al centro del progetto due temi particolarmente attuali: la gamification, ovvero l’utilizzo di elementi e dinamiche tipiche del gioco per rendere più coinvolgenti le esperienze turistiche, e l’accessibilità, intesa come possibilità di garantire a tutti, senza barriere e discriminazioni, la fruizione dei luoghi di interesse turistico.

Il percorso di collaborazione è iniziato con una fase di formazione rivolta alle scuole partner, affidata agli esperti di ENAT (European Network for Accessible Tourism), la Rete europea per il turismo accessibile con sede a Bruxelles, e di Mobile Idea, azienda pisana specializzata nello sviluppo di applicazioni, videogiochi, gamification e tecnologie digitali.

Successivamente, ciascun istituto ha organizzato visite e attività sul territorio per approfondire la conoscenza del patrimonio culturale urbano, analizzando in particolare il livello di accessibilità dei siti di interesse e le opportunità offerte dagli strumenti digitali. L’obiettivo è trasformare la tradizionale visita turistica in un’esperienza interattiva, attraverso la realizzazione di itinerari arricchiti da sfide, quiz e cacce al tesoro, capaci di coinvolgere visitatori di ogni età e valorizzare le peculiarità delle città.

Durante le giornate trascorse a Gubbio, gli studenti dei diversi paesi hanno lavorato fianco a fianco, confrontandosi e cooperando attivamente sugli itinerari individuati. Un’occasione concreta per mettere in pratica le conoscenze acquisite, condividere idee e sperimentare nuove modalità di promozione turistica, in un contesto di scambio culturale e crescita reciproca.

Le attività di progettazione si sono alternate a momenti di socializzazione e svago, contribuendo a rendere l’esperienza particolarmente significativa. L’entusiasmo e la partecipazione dei ragazzi hanno caratterizzato l’intera settimana, confermando il valore educativo e umano delle opportunità offerte dalla cooperazione europea.

L’esperienza eugubina rappresenta soltanto il primo passo di un percorso che proseguirà con altre mobilità in Grecia e Romania e culminerà con la conferenza finale, a marzo 2028.

Un progetto che guarda al futuro del turismo, puntando su innovazione digitale, inclusione e collaborazione internazionale, e che offre ai giovani l’opportunità di diventare protagonisti attivi nella valorizzazione dei loro territori.