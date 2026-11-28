Martedì 24 novembre 2026 alle ore 17 a Spoleto, nella Sala delle conferenze al II piano di Palazzo Mauri, sede della Biblioteca Comunale, in via Brignone, 14, si terrà una conferenza di presentazione del volume ” De Magnanimitate” magistralmente tradotto e commentato dal professor Francesco Tateo.

Con questo primo appuntamento autunnale, l’Accademia degli Ottusi vuole dare il via ad una serie di eventi per celebrare il sesto anniversario della nascita dell’umanista Giovanni Pontano, condividendo questa prima iniziativa con l’Università di Bari e con il Centro Ricerche di storia ed arte di Conversano.



Interverranno alla presentazione il professor Rodney Lokaj dell’Università di Enna – Kore e il curatore del volume, professor Francesco Tateo dell’Università di Bari. L’invito a partecipare è rivolto a tutti.

Giovanni Pontano, nacque a Cerreto di Spoleto il 7 maggio 1429 e morì a Napoli il 17 settembre 1503: uno spoletino del secolo XV, dunque, famoso in campo letterario, come scrittore e poeta in latino, ma attivo anche nella vita politica, come fine diplomatico al servizio dei sovrani aragonesi di Napoli.

Fu un protagonista dell’Umanesimo napoletano con i suoi scritti che spaziavano dalla letteratura all’astrologia, all’etica, alla retorica e anche alla botanica. Cantò nei suoi versi la bellezza della natura, l’amore, la donna, la bellezza dei luoghi dove era nato e quella della sua città adottiva. Fu allievo di Antonio Beccatelli detto il Panormita e poi ne fu successore alla guida dell’Accademia “Porticus Antoniana”, poi diventata Pontaniana dal suo nome.



