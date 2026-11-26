Grandi note per gli Amici della Musica di Foligno. Appuntamento d’eccezione, domenica 29 novembre, ore 17, con il concerto evento che vedrà sul palco dell’Auditorium San Domenico Lilya Zilberstein, celebre stella del pianismo internazionale, protagonista da quasi 40 anni delle più importanti sale del mondo, e il giovane, ma già affermatissimo talento, Julian Kainrath, violinista altoatesino nato nel 2005, ritenuto fra le più promettenti personalità della sua generazione, vincitore del Concorso Internazionale Ysaÿe e dell’ICMA Discovery Award.

In cartellone per la serie “Grandi Solisti”, il concerto attraversa tre grandi universi musicali, con pagine di Edvard Grieg, Johannes Brahms e Sergej Prokof’ev, affidate alla sensibilità e alla personalità di due interpreti diversi per generazione, ma accomunati da una profonda visione della musica. In scena per il pubblico un dialogo artistico raro che suggella l’incontro tra due generazioni, tra la sorprendente maturità interpretativa del giovane violinista e la profondità di una grande musicista che ha condiviso il palcoscenico con i più grandi interpreti del nostro tempo – da Martha Argerich, a Tabea Zimmermann, Ilya Gringolts, Antonio Meneses e molti altri -. Un incontro straordinario per un passaggio di testimone costruito su reciproco ascolto, complicità e ispirazione.

Per la prima volta ospite della stagione concertistica folignate, Lilya Zilberstein vanta una prestigiosa carriera internazionale particolarmente legata all’Italia: dal I Premio al Concorso Busoni nel 1987, alla collaborazione con Claudio Abbado – incisioni per la DG con la Berlin Philharmonic Orchestra -, al Premio Internazionale Accademia Musicale Chigiana nel 1998, accademia dove dal 2011 è titolare della classe di pianoforte. Per la grande musicista, docente anche all’Università di Musica di Vienna, un percorso di assoluto prestigio con le più importanti orchestre del mondo, diretta dai più celebri direttori delle scene internazionali.

È stata invece la vittoria nel 2025 al Concorso internazionale Ysaÿe di Liegi, a consacrare il talento di Julian Kainrath, violinista di Merano, che ha ricevuto in prestito, insieme al premio, un magnifico violino Bergonzi del 1745. Per il musicista ventunenne una pienezza espressiva sorprendente già segnalata con il Discovery Prize nel 2022 dell’ICMA (International Classic Music Awards), che porterà di nuovo sul palco dell’Auditorium dopo la “scoperta” in occasione dell’apertura della Stagione di Foligno nel 2025. Ora il suo ritorno sul palco del San Domenico, accanto a una musicista del calibro di Zilberstein, conferma l’attenzione degli Amici della Musica verso i grandi interpreti di oggi e i talenti destinati a segnare il futuro. Info e biglietti www.amicimusicafoligno.it















