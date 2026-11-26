Parlare di violenza di genere significa parlare di potere e di controllo. Della possibilità concreta per una donna di autodeterminarsi, di essere autonoma economicamente, di decidere del proprio corpo, del proprio ruolo nella società.

Si nasce, si cresce, da donne, prevedendo la possibilità della violenza anche nella quotidianità, cambiando marciapiede, tenendo stretto il cellulare, prestando attenzione costante, interiorizzando spesso la paura, abituandosi a conviverci.

“Le autorità locali e la gestione urbana svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione della violenza contro le donne, sia negli spazi pubblici sia in quelli privati, che si tratti di molestie o aggressioni fuori casa, oppure di violenza domestica tra le mura domestiche”, affermava Anna Kajumulo Tibaijuka, allora direttrice esecutiva di UN-Habitat.

Si tratta di comprendere quanto anche il modo in cui le città sono pianificate, amministrate e rese accessibili sia decisivo. Nelle aree interne questi problemi assumono una dimensione ancora più evidente. Lo spopolamento, la riduzione dei servizi, il divario digitale, si sommano a un mondo lavorativo spesso frammentato e precario, restringendo ulteriormente opportunità e diritti.

Sono sei milioni e quattrocentomila le donne tra i 16 e i 75 anni, che nel nostro Paese hanno subìto almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita.

Ma la violenza non è solo quella che lascia segni evidenti. È psicologica, economica. Il lavoro non è sufficiente, da solo, a liberare una donna dalla violenza, ma reddito, occupazione stabile, unite ad una cultura e ad una pratica diffusa dell’antiviolenza costituiscono condizioni essenziali per poter costruire un’alternativa.

Contrastare la violenza significa mettere in discussione la cultura patriarcale e gli stereotipi di genere che continuano a condizionare ruoli e comportamenti radicati.

Una sfida che attraversa anche il settore delle costruzioni. Per lungo tempo progettazione, cantieri e trasformazione urbana sono stati mondi prevalentemente maschili, ma anche gli uomini devono potersi conoscere e riconoscere in modelli diversi da quelli precostituiti, e questo vale sia nelle relazioni professionali che in quelle affettive.

Ripensare le città significa allora ripensare i rapporti di potere che le attraversano. Rendere gli spazi più vivibili e inclusivi, cercando di superare stereotipi e sottorappresentazioni, allargando convintamente lo sguardo e l’azione.

Elisabetta Masciarri, segretaria generale Fillea Cgil Umbria







