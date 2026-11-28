La musica come linguaggio universale, capace di attraversare culture, tradizioni e sensibilità diverse, per accompagnare il pubblico nella suggestiva atmosfera del Natale. È questo lo spirito di “Luce d’inverno”, il concerto natalizio del quartetto MQ4, in programma domenica 6 dicembre alle ore 18 al Teatro Subasio di Spello, con ingresso gratuito.

L’appuntamento natalizio di Cambio Festival propone un incontro originale tra le sonorità etniche dell’Europa e dell’Oriente e i canti tradizionali popolari dedicati al Natale della cultura nordica e mediterranea. Attraverso un intreccio di voci, corde e percussioni, MQ4 – Valentina Orlando alla voce, Ilaria Cappottella alle percussioni, Francesco Doronzo alla chitarra elettrica e Mauro Mela alla chitarra classica e voce – accompagnerà il pubblico in un percorso musicale intenso e coinvolgente, sospeso tra passato e presente, dove la dimensione spirituale, la memoria popolare e il dialogo interculturale si fondono per celebrare la gioia, la speranza e la fiducia in una nuova luce.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Cambio Festival e il Comune di Spello, con l’obiettivo di valorizzare la cultura, la musica e la partecipazione della comunità. “Per Cambio Festival – le parole dell’associazione culturale Ponte Levatoio – è una gioia particolare poter collaborare con il Comune di Spello per realizzare questo appuntamento dedicato al Natale. Il Natale è il tempo in cui sentiamo ancora più forte il desiderio di ritrovarci e condividere esperienze e siamo felici di farlo con un concerto come “Luce d’inverno” per offrire alla città e ai visitatori un momento di bellezza, emozione e partecipazione”.

“Luce d’inverno – per il vicesindaco di Spello con delega alla cultura David Pieroni – arricchisce il calendario delle iniziative natalizie della nostra città con una proposta culturale di qualità e dal forte valore simbolico. La musica ha la capacità straordinaria di creare connessioni, avvicinare culture e generazioni e regalare emozioni condivise. Ringrazio Cambio Festival per questa bella collaborazione, che ci permette di offrire alla cittadinanza e a quanti visiteranno Spello un momento speciale di musica e condivisione”. L’iniziativa è realizzata da Cambio Festival in collaborazione con il Comune di Spello, e con il sostegno del GAL Valle Umbra e Sibillini, nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG06, cofinanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Umbria.