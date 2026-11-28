Ieri mattina, l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto ha aperto le proprie porte ai piccoli alunni della scuola dell’infanzia “Prato Fiorito”, protagonisti di una speciale visita didattica inserita nell’ambito del progetto educativo “Insieme per la città, la Polizia, un’amica su cui contare”.

Ad accogliere i bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, il Direttore dell’Istituto, Primo Dirigente Simone Pineschi, insieme al personale della struttura, che ha riservato loro una calorosa accoglienza.

La mattinata è iniziata con un momento particolarmente suggestivo: la partecipazione alla cerimonia dell’alzabandiera, un’occasione per avvicinare i più piccoli ai valori delle istituzioni e al senso di appartenenza alla comunità.

A seguire, attraverso la proiezione di alcuni filmati istituzionali, i bambini hanno potuto conoscere, con un linguaggio semplice e coinvolgente, le principali regole della sicurezza stradale e l’importanza di adottare comportamenti corretti e responsabili.

Ma il momento più atteso è stato quello dedicato alla pratica! Nella palestra dell’Istituto è stato allestito un percorso interattivo che ha permesso ai piccoli partecipanti di trasformarsi, per un giorno, in veri protagonisti della strada, mettendo alla prova quanto appreso e sperimentando, attraverso il gioco, le regole fondamentali della circolazione.

Tra domande, sorrisi e tanta curiosità, i bambini hanno inoltre avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con gli istruttori di scuola guida e di visitare il parco mezzi della Polizia di Stato, scoprendo da vicino alcune delle dotazioni utilizzate quotidianamente dai poliziotti al servizio dei cittadini.

Un’esperienza educativa e divertente, capace di trasformare una mattinata di visita in un’importante occasione di incontro e crescita, avvicinando i più piccoli al mondo della Polizia di Stato e trasmettendo loro un messaggio fondamentale: la sicurezza è un bene di tutti e il rispetto delle regole si impara fin da piccoli.