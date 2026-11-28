Giovedì 3 dicembre 2026, alle ore 17:00, presso la sede regionale del Partito Comunista Italiano, in via Campo di Marte 2L a Perugia, si terrà un incontro pubblico di analisi e valutazione della proposta di Piano Sanitario Regionale.
Al centro del confronto saranno le prospettive della sanità pubblica umbra, le liste di attesa, le carenze di personale, le disuguaglianze territoriali nell’accesso alle cure e il rapporto con il privato accreditato.
L’iniziativa si inserisce nella campagna nazionale del PCI per la deprivatizzazione programmata del Servizio Sanitario Nazionale, che propone un percorso pluriennale di riduzione delle convenzioni con il privato e di contestuale rafforzamento dell’offerta sanitaria pubblica.
L’incontro intende aprire un confronto sui contenuti del Piano regionale e sulle possibili proposte di modifica, coinvolgendo cittadini, operatori sanitari, organizzazioni sindacali, associazioni e comitati territoriali.
Luogo: PCI Umbria, via campo di Marte, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA