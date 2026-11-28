C’è grande fermento a Fontivegge, dove l’entusiasmo di chi vive e lavora tutti i giorni nel quartiere sta dando vita a una mobilitazione dal basso senza precedenti. Dopo vent’anni di attesa, il quartiere si prepara a riaccendere le luci delle festività natalizie grazie a “Illuminiamo Fontivegge – Turn on the lights”, una colletta promossa dall’associazione Mosaico Fontivegge APS in collaborazione le attività e gli istituti della zona, con il supporto del Comune di Perugia, in particolare dell’assessore Andrea Stafisso, delegato Sviluppo economico sostenibile, commercio e artigianato.

L’obiettivo dell’iniziativa è vivacizzare via Mario Angeloni, il “Viale della Stazione”, rendendo la zona più accogliente e suggestiva per le prossime festività. La raccolta fondi è iniziata con grande slancio e sta già registrando un ottimo riscontro da parte del tessuto economico e sociale del quartiere.

Un risultato reso possibile grazie ad una forte sinergia che coinvolge esercenti, commercianti, attività professionali e di servizi, istituti di formazione e finanziari, oltre ai singoli residenti, che in prima linea si adoperano per riuscire ad ottenere il massimo nella raccolta fondi. Un impegno corale che va ben oltre il semplice decoro urbano: come sottolineano i promotori, accendere queste luci significa “fugare le ombre che da troppo tempo opprimono ingiustamente questo territorio” e lanciare un segnale concreto di vitalità, dimostrando che Fontivegge è viva e costruisce il proprio rilancio “non sperando in tempi migliori, ma perseguendoli con determinazione”.

Come contribuire. La sottoscrizione resterà aperta fino ai primi giorni di dicembre per consentire a tutte le realtà del territorio e ai cittadini che ancora non lo avessero fatto di partecipare attivamente alla realizzazione dell’opera. Qualsiasi contributo potrà essere versamento con un bonifico intestato a: Mosaico Fontivegge APS – causale: Illuminiamo Fontivegge – Natale 2026, IBAN: IT10X0200803033000107437547.

Le luminarie di Via Mario Angeloni faranno da cornice a un calendario di iniziative pensate per animare il quartiere durante le prossime festività natalizie.



