Un affascinante percorso nella storia dell’editoria e della tipografia tifernati attraverso i fondi archivistici delle case editrici “Paci – La Tifernate” e “Il Solco”, custoditi nei suggestivi locali allestiti nel mezzanino della Libreria Paci in Piazza Matteotti e dichiarati di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica dell’Umbria. Questa l’iniziativa proposta nel pomeriggio di domenica 29 novembre dal Gruppo FAI di Città di Castello in collaborazione con Enrico Paci, curatore dell’Archivio storico, e con la Libreria Paci.

In occasione del Centenario della Libreria Paci (1926-2026) i partecipanti avranno la possibilità di approfondire le vicende di questa storica realtà culturale tifernate: dall’apertura della cartoleria in piazza Vitelli da parte del ventitreenne Giuseppe Paci nel 1926 alla nascita della Libreria editrice “La Tifernate” l’anno seguente, passando per la vivace produzione del dopoguerra, fino ad arrivare alla recente ripresa dell’attività editoriale.

Grazie alla ricca documentazione d’archivio saranno ripercorse le imprese più fortunate della libreria editrice La Tifernate, come i grandi classici illustrati negli anni Quaranta (“Le avventure di Pinocchio” con linoleumgrafie di Benito Albi Bachini, “I promessi sposi” con illustrazioni di Aldo Riguccini, in arte De Rigù, “Le mie prigioni” illustrate da Nemo Sarteanesi), i testi satirici antifascisti, la rivista per studenti di francese “La Petite Bibliothèque Française”, oltre al nutrito catalogo della casa editrice “Il Solco”. Sarà inoltre possibile osservare da vicino bozzetti, autografi e prove di stampa relativi alle numerose iniziative editoriali intraprese, che videro il coinvolgimento di importanti artisti dell’epoca, tra cui i già citati Albi Bachini, De Rigù e Sarteanesi, oltre a Fernando Fusco, celebre disegnatore di Tex.

Dopo un’introduzione storica all’attività delle case editrici “Paci – La Tifernate” e “Il Solco” a cura dei volontari del Gruppo FAI di Città di Castello, i partecipanti verranno accompagnati a piccoli gruppi all’interno degli spazi espositivi e di conservazione dell’archivio da Enrico Paci, curatore dell’archivio storico.

Orari: domenica 29 novembre, ore 17:00 – 19:00 (turni di visita ogni mezz’ora circa, massimo 8 persone per ciascun gruppo). Posti limitati. Prenotazione obbligatoria al portale FAI Prenotazioni https://faiprenotazioni.fondoambiente.it, link diretto:

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/visita-all-archivio-storico-della-libreria-editrice-paci-la-tifernate-e-della-casa-editrice-il-solco-67012/

Per la partecipazione è suggerito un contributo libero a partire da 3 euro per gli iscritti FAI e 5 euro per i non iscritti. In occasione dell’evento le nuove iscrizioni al FAI saranno proposte a quota agevolata.

La visita avrà una durata complessiva di circa 45 minuti. L’Archivio storico ha sede nel mezzanino della Libreria Paci (accesso esclusivo tramite scala a chiocciola).

Programma completo: https://fondoambiente.it/eventi/visita-all-archivio-storico-della-libreria-editrice-paci-la-tifernate-e-della-casa-editrice-il-solco

Per informazioni: mail cittadicastello@gruppofai.fondoambiente.it, pagina Facebook e Instagram “Gruppo FAI Città di Castello”.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione: Enrico Paci, Curatore dell’Archivio storico delle case editrici Paci La Tifernate e Il Solco; Marco Paci, Daniela Pazzaglia e Isabella Paci, Librai della Libreria Paci.

Luogo: Libreria Paci, Piazza Matteotti, 2, CITTA’ DI CASTELLO, PERUGIA, UMBRIA