Grande successo per l’evento Inneschi, il festival degli insegnanti, conclusosi domenica 22 novembre a Perugia che ha visto una partecipazione di pubblico molto numerosa ed appassionata. Organizzato dalla Gilda degli Insegnanti, ha ospitato gli interventi di insegnanti di spicco nello scenario nazionale quali Roberto Contu, Tommaso Pagni Fedi, Virginia Veludo, per dare vita ad una riflessione critica e democratica partendo da un punto di vista interno alla categoria, nell’ottica di un dialogo aperto e costruttivo che restituisca un’idea del ruolo che l’insegnante di oggi debba rivestire nella scuola e nella società. Inneschi ha voluto dare l’opportunità di un confronto vivace e stimolante e riaccendere passione e motivazione nella categoria degli insegnanti sempre più disillusa, rianimando il dibattito culturale e professionale interno affinché gli insegnanti stessi possano continuare a rivendicare un ruolo sociale centrale, essenziale per la costruzione di una società migliore. Nel festival hanno trovato spazio dibattito, musica, libri, cinema per favorire aggregazione culturale e celebrare la comunità educante in un clima sereno e informale. Domenica 22 è stato anche consegnato il premio Giullare di Eichinger 2026 con un tributo alle insegnanti Michela Bardani, Rebecca Radi, Emanuela Turri, distintesi per la affermazione e la difesa dei valori professionali fondamentali nei quali la Gilda degli Insegnanti si riconosce. L’iniziativa inaugura un appuntamento che diventerà annuale per accendere o meglio innescare una riflessione interna sulla scuola e sugli insegnanti come sua parte vitale.