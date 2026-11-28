“La difesa dell’ospedale di Pantalla non si improvvisa oggi e, soprattutto, non può diventare materia di polemica da parte di chi per anni ha assistito al progressivo ridimensionamento della sanità della Media Valle del Tevere senza assumere le necessarie iniziative a tutela del territorio.

Dove era Ruggiano gli assessori e consiglieri, quando la Giunta Tesei decise di destinare l’ospedale di Pantalla all’emergenza Covid?

Dove era quando interi spazi e servizi venivano riorganizzati e sottratti alle funzioni originarie del presidio?

Dove era quando servizi essenziali venivano chiusi o ridimensionati?

Perché allora non abbiamo assistito alla stessa determinazione e alla stessa mobilitazione che oggi vengono esibite?

Noi eravamo presenti in mezzo alla gente, a raccogliere firme, a incontrare cittadini e operatori, a chiedere prese di posizione pubbliche al sindaco di Todi in difesa dell’ospedale e della sanità della Media Valle del Tevere. Richieste, che come tutti sanno, sono rimaste senza risposta.

Oggi il nuovo Piano sociosanitario regionale preadottato, apre una nuova fase di confronto, partecipazione e ascolto. La fase di partecipazione non è una formalità, ma un’occasione concreta per raccogliere contributi e migliorare la programmazione sanitaria regionale.





La presidente Stefania Proietti ha già chiarito che l’ospedale della Media Valle del Tevere resterà un ospedale di base e che il Pronto soccorso manterrà la propria operatività h24.

Ci piace ribadire che il cambio di metodo rispetto al passato non si misura soltanto nelle dichiarazioni. Si misura nell’attenzione riservata e negli interventi messi in campo per restituire spessore al presidio.

Basta guardare alla dotazione di servizi e discipline previste per l’ospedale della Media Valle del Tevere, dove il pronto soccorso H24 è incluso.





Abbiamo avuto già prova del cambio di passo, ricordiamoci che una delle criticità che più ha penalizzato i cittadini negli anni precedenti è stata la necessità di spostarsi verso Branca e Città di Castello per ricevere prestazioni sanitarie, regalo della giunta Tesei. La Giunta Proietti è intervenuta prevedendo l’indirizzamento delle persone a Perugia e non più a Branca o Città di Castello, limitando a situazioni di emergenza i trasferimenti verso Branca.





Il Partito Democratico di Todi continuerà a seguire questa fase con attenzione, portando nelle sedi opportune le istanze dei cittadini e sostenendo con determinazione il rafforzamento dell’ospedale di Pantalla e dei servizi per il territorio, affinché gli impegni assunti trovino piena realizzazione, nel minor tempo possibile.

Non servono nuove polemiche, né improvvisati difensori dell’ultima ora. I cittadini della Media Valle del Tevere hanno già dato tanto: l’ospedale e i servizi del territorio meritano rispetto e non possono diventare l’ennesimo terreno di sciacallaggio politico da parte di chi, fino a ieri, è rimasto in silenzio, condividendo con il proprio immobilismo le scelte che hanno progressivamente smantellato il nostro ospedale e prodotto le criticità alle quali oggi il centrosinistra sta cercando concretamente di porre rimedio”.

Partito Democratico Todi