Di PrometeOrvieto

A due anni dalle elezioni, la Giunta regionale ha preadottato il piano sociosanitario, un documento di oltre 350 pagine che delinea il futuro della sanità umbra in tutti i suoi aspetti. Abbiamo iniziato ad analizzarlo e vogliamo condividere le nostre riflessioni su cosa può significare per Orvieto e per l’Umbria.

Iniziamo dalle notizie che riguardano casa nostra: Orvieto mantiene il suo distretto. Nella nuova architettura territoriale i distretti scendono da 12 a 8 e quello di Orvieto sarà il più piccolo (meno di 40.000 abitanti), ma manterrà la sua autonomia. Hanno pesato la distanza dal resto dell’Umbria, l’invecchiamento della popolazione e, lasciatecelo dire, anche il forte impegno delle associazioni. Se la medicina del futuro si deve basare sul territorio, Orvieto ha buone possibilità di costruirsi una rete adeguata.



Buone notizie anche per l’ospedale, che resta DEA di primo livello, con un’offerta sanitaria che va ben oltre quella di un ospedale di base, come ci è stato assicurato negli incontri dai dirigenti. Manterrà infatti un ruolo importante nella rete cardiologica, nella rete ictus e in quella oncologica, e il piano mette nero su bianco che rimarrà il punto nascite, che ogni anno sembrava a rischio per il continuo calo delle nascite. Viene scritto anche che vanno finalmente resi operativi i 4 posti letto dell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC), per rilanciare Orvieto “come punto di riferimento clinico per le patologie cardiovascolari acute”. Per quanto riguarda la Chirurgia, il piano prevede di potenziare l’Ortopedia integrandola con la Riabilitazione, al fine di ridurre la fuga verso le altre regioni. Inoltre, formalizza il Polo Chirurgico Multidisciplinare “come modello sostenibile di rilancio clinico e gestionale”, puntando sulla posizione baricentrica tra Umbria, Lazio e Toscana e sulle sei discipline chirurgiche già attive.





Venendo alle criticità, ci sembra impropria la mancanza di un riferimento per l’ospedale di Orvieto al DEA di II livello di Terni, struttura che, come abbiamo più volte ricordato, dovrebbe costituire il naturale approdo per patologie ed urgenze che richiedono un livello superiore di competenze e tecnologia. Per gli orvietani, infatti, l’ospedale di Foligno è irraggiungibile e spinge questi ultimi ad andare a curarsi fuori regione.





Non comprendiamo, poi, come il COT (che serve soltanto il distretto di Orvieto), fondamentale per la medicina proattiva dei territori, sia stato ubicato a Terni. Noi riteniamo che debba essere gestito dai responsabili del nostro distretto che avrebbero così tutte le leve per poter operare.





Sulla programmazione 2026-2030 del fabbisogno delle strutture sociosanitarie, approvata in Regione Umbria recentemente, si prevede di ridisegnare la rete delle RSA, hospice, residenze protette e strutture semiresidenziali, ma non sono conosciuti i numeri destinati al nostro territorio. Noi riteniamo, in base agli incontri sinora tenuti, che in mancanza di una progettualità esistente, tutto ciò non sia compatibile con i tempi previsti dal piano. RSA, hospice, semiresidenzialità sono però assolutamente necessari per l’Orvietano.





Lo schema di piano socio sanitario pubblicato mercoledì scorso raccoglie appieno le direttive nazionali e si impegna a rimettere in sesto la parte informatica, fondamentale per un corretto funzionamento di tutto il sistema. Ci sembra, però, che nel piano manchi completamente un capitolo e ci riferiamo alla parte finanziaria che, questa sì, deve essere dimensionata per quanto previsto nel piano stesso affinché quest’ultimo non sia soltanto un libro dei sogni.





E’ indubbio che l’organizzazione ipotizzata sia condizionata dallo stato attuale che pone dei vincoli tecnici e politici. Crediamo che una sua mancata razionalizzazione comporterebbe dei costi per i quali, ad oggi, sarebbe difficile reperire risorse idonee.





Si rischia di farli pagare alla cittadinanza con una riduzione dei servizi che già ora, vista la cronica difficoltà nel rendere le liste d’attesa (delle quali parleremo in una prossima comunicazione) sufficientemente dignitose, vengono erogati con evidente fatica.

Luogo: Orvieto, Piazza XXIX Marzo n., 24, ORVIETO, TERNI, UMBRIA