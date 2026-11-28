Si è chiusa, con un confronto diretto tra cittadini, tecnici, mondo scientifico e istituzioni, la seconda edizione di “Ogni Goccia Conta! – Stati Generali del Lago Trasimeno”, la tre-giorni promossa dal Movimento popolare “Il Lago al Centro” e svoltasi nello scorso weekend a San Savino di Magione.

Al termine di cinque intense sessioni di lavoro che, hanno riunito decine di docenti universitari, ricercatori, operatori turistici, amministratori e associazioni ambientali, il Movimento ha sintetizzato il frutto del dibattito in quattro assi strategici molto precisi, consegnati ufficialmente durante la sessione conclusiva nelle mani dell’Assessora regionale con delega ai laghi Simona Meloni, del consigliere regionale Cristian Betti, dello staff tecnico della Regione Umbria composto dagli ingegneri Gianluca Fagotti e Sandro Costantini e dalla geometra Catia Sereni, e dell’architetto Gilda Rosati in rappresentanza della Struttura Commissariale.

Nel dettaglio, la piattaforma consegnata alle Istituzioni ruota attorno a quattro direttrici fondamentali. La priorità assoluta resta l’attuazione di una strategia strutturale per la risorsa idrica, che punti al completamento delle opere di adduzione dal sistema Montedoglio, al finanziamento della progettazione per l’afflusso dalla diga del Chiascio, affiancato dal ripristino di fossi e canali di scolo e dal ripascimento delle sponde. Sul fronte ambientale si chiede, invece, una tutela scientifica dell’ecosistema lago nel suo complesso, capace di monitorare costantemente la salute delle acque per contrastare sia l’allarme legato alla scomparsa delle alghe sia la proliferazione dei chironomidi, salvaguardando la biodiversità. Per quanto riguarda la fruibilità e la navigazione, il Movimento, in virtù della revisione dei piani di gestione della “Rete Natura 2000”, sollecita una programmazione ciclica e sistemica della manutenzione di tutto il bacino, partendo dai dragaggi e dalla manutenzione delle darsene, garantendo la pulizia delle sponde, la sicurezza degli attracchi alle isole e la sostenibilità del trasporto pubblico lacustre attraverso una chiara definizione delle competenze. Infine, per rendere efficaci e rapide tutte queste azioni, viene ritenuta indispensabile la creazione di un Ente per la gestione integrata e condivisa del lago e del suo territorio, dotato di autonomia finanziaria e operativa — sul modello dei Consorzi Cooperativi di gestione o dei Contratti di Lago — e in grado di superare definitivamente l’attuale frammentazione amministrativa, tramite la partecipazione al processo decisionale di Istituzioni, tecnici, mondo scientifico, associazioni e cittadini al fine di permettere l’adozione di scelte corrette rapide e condivise da tutti.

Il movimento, in ultimo, ha poi ricordato all’Assessora Meloni che le prossime scadenze legate alla “Nature Restoration Law” e al Piano Nazionale di Ripristino (PNR) possono essere un’occasione per reperire dalla Comunità Europea ulteriori risorse per il Trasimeno.

Nel corso delle conclusioni, l’Assessora regionale Meloni ha raccolto le sollecitazioni emerse dal territorio, ribadendo il lavoro già avviato dalla Giunta regionale sul fronte idrico: “Il Trasimeno – ha detto – è al centro della nostra agenda politica e amministrativa. Grazie all’accordo di programma siglato con la Regione Toscana abbiamo già sbloccato l’adduzione di 10 milioni di metri cubi d’acqua all’anno attraverso il punto di Tuoro, ma non ci fermiamo qui: sono già in corso i lavori e le interlocuzioni per raddoppiare l’apporto fino a 20 milioni di metri cubi annui, accompagnando questo intervento con risorse dedicate alla manutenzione delle sponde, ai dragaggi e alla tutela dell’ecosistema lacustre”.

Soddisfazione per la riuscita di un evento particolarmente partecipato è stata espressa, infine, dai portavoce del Movimento Marcello Berioli e Marco Cardinali: “In questi tre giorni – è il bilancio – abbiamo dimostrato che il Trasimeno ha bisogno di visione, competenza scientifica e concretezza. Non ci siamo limitati a denunciare le criticità, ma abbiamo messo attorno allo stesso tavolo università, categorie economiche, tecnici e cittadini per consegnare alla Regione Umbria una piattaforma operativa chiara. Adesso – hanno concluso – inizia la fase più importante: trasformare questi quattro punti in atti amministrativi e cantieri reali per restituire futuro al nostro lago”.

Luogo: Pro Loco San Savino, Loc. San Savino, MAGIONE, PERUGIA, UMBRIA