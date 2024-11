Alessia Tasso esce dal gruppo LeD ed entra nel Partito Democratico - Tuttoggi.info

Alessia Tasso esce dal gruppo consiliare Liberi e Democratici (LeD) e aderisce al Partito Democratico. La decisione sarebbe maturata per una serie di ragioni, sia personali che politiche, che hanno portato l’ex vicesindaco ad allontanarsi dai Led dopo le elezioni di giugno 2024, fino a distaccarsene completamente.

“La consapevolezza di quanto successo nella fase di preparazione delle elezioni comunali, della gestione della campagna elettorale, del sostegno ricevuto o non ricevuto in questo percorso, così come quanto è accaduto subito dopo le elezioni stesse – ha dichiarato Tasso – hanno fatto sì che maturasse in me una decisione tanto dolorosa quanto necessaria, consapevole, conseguente e irrevocabile, frutto di settimane di silenziosa riflessione”.

Ad oggi, dunque, l’ex vicesindaco considera chiuso il suo impegno e militanza in Liberi e Democratici, progetto politico del quale peraltro è stata fondatrice e interprete per anni. “La mia volontà per il futuro è quella di rivolgere il mio impegno nell’indispensabile e non più rinviabile azione riformatrice che dovrà investire il PD eugubino, alla quale vorró dare un contributo. Le recenti elezioni regionali e comunali hanno dimostrato come nel campo del centrosinistra non si possa prescindere da un PD che sia forte e di riferimento per tutta l’area progressista”.

“Per rendere questo possibile il PD dovrà affrontare un percorso di apertura alla città e a tutti i contributi liberi, costruttivi e positivi del popolo di centrosinistra, che a Gubbio è ancora la maggioranza degli elettori. È indispensabile oggi – conclude – che tutte le azioni future siano volte a ritrovare un fronte dove unità nella pluralità deve essere la base, per evitare che si ripeta quanto successo a giugno alle comunali. La mia speranza è che tutti quei cittadini, anche delusi, ma che si ritrovano nei valori del centrosinistra possano ritrovare come me la volontà di mettersi al lavoro per un futuro diverso ancora tutto da scrivere.