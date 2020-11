Albero di Natale, pronto calendario 2021 | Via a campagna "Adotta una luce" - Tuttoggi

In un momento molto delicato per l’Italia e per il mondo intero, il comitato ‘Albero di Natale più grande del mondo’ vuole continuare a lanciare da Gubbio un messaggio di speranza.

Dopo aver concluso in tempi celeri e in condizioni di sicurezza i lavori di allestimento della sagoma luminosa dell’abete natalizio sul monte Ingino, arrivano anche altre iniziative. È infatti già pronto, e verrà distribuito nelle prossime settimane, il calendario 2021 del Comitato, che sarà donato, come ogni anno, a tutti i privati ed esercizi commerciali che gradiranno riceverlo. L’iniziativa intende manifestare la vicinanza degli “alberaioli” alla comunità eugubina, soprattutto nella difficile situazione che stiamo vivendo.

In questi giorni, il sito internet dell’albero di Gubbio è on-line con una rinnovata veste grafica e alcuni miglioramenti tecnici. L’operazione è stata realizzata dall’agenzia Venerucci Comunicazione, che ha curato ed elaborato il restyling digitale.

A partire dalle ore 12 di domani, martedì 3 novembre, sarà anche possibile tornare ad adottare una luce dell’Albero di Natale più grande del mondo. Un’iniziativa che da anni riscuote grande successo e che permette ai volontari del Comitato di condividere la loro attività con le tante persone di Gubbio, italiane e non solo, che ogni anno scelgono di dedicare una luce di speranza a un proprio caro. Per adottare la luce è sufficiente collegarsi al sito e cliccare sul pulsante “Adotta una luce”, per essere poi indirizzati alla pagina con la procedura di acquisto. Quest’anno la dedica della stella cometa è rivolta “Al popolo italiano e al mondo intero, una luce di speranza, fiducia e rinascita”.