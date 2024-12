Alberi record, piste di ghiaccio, Ponte delle Torri e Torre Civica: l’Umbria entrata nelle feste natalizie IMMAGINI

Alberi di Natale da record. Piste di ghiaccio. Monumenti illuminati con giochi di luce e video mapping. Villaggi di Babbo Natale che attendono i bambini. E la possibilità di tornare a passeggiare, dopo otto anni, sul Ponte delle Torri di Spoleto.

Con il weekend dell’Immacolata l’Umbria è entrata ufficialmente nelle feste natalizie. Da sud a nord della regione, dalle grandi città ai piccoli borghi, sono tante le attrazioni per le famiglie.

Perugia

A Perugia, dopo l’accensione delle luminarie (15 km in tutto il centro storico) e degli alberi di Natale nello scorso fine settimana, tra cui quello “moderno” in piazza IV Novembre, sabato 7 dicembre è stata inaugurata la pista di ghiaccio, quest’anno allestita tra piazza della Repubblica e corso Vannucci.

Ci sono poi i laboratori realizzati con il Post: il Pianeta dei Desideri, l’avveniristica Chrismas VR Room, e i laboratori alle biblioteche Sandro Penna e a Ponte San Giovanni per creare biglietti d’auguri e giochi.

Magic Christmas è invece l’installazione interattiva realizzata dall’artista e UX designer tedesco Benjamin Rabe: un ambiente immersivo che si collega al presente, elaborando una riflessione sull’intelligenza artificiale e sul Natale (Post – Museo della Scienza Piazza del Melo).

Sino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 15.30 alle 19.30 è visitabile la mostra di giochi e giocattoli d’ epoca alla Loggia dei Lanari, in piazza Matteotti.

Previsti sconti per accedere ai parcheggi, in particolare per i clienti dei negozi e delle attività di ristorazione e alberghi.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Terni

A Terni le luci in centro sono state accese già il 9 novembre. Mentre dal 20 novembre è attiva la Ruota panoramica a fianco di Palazzo Spada. La manifestazione ideata da Confartigianato, Sweet Pampepato, ha rappresentato un preludio alle feste di natale.

Altro momento importante l’accensione della Stella di Miranda, messaggio di speranza a un mese dall’apertura della Porta del Giubileo.

Dal primo dicembre è attivo il Villaggio Nordico, villaggio di Babbo Natale, con attrazioni luminose.

Domenica 8 dicembre Grande Concerto in Duomo a Terni “In Viaggio con Maria”.

Il 15 dicembre la Fiera di Santa Lucia.

Nei giorni 8, 12, 19 dicembre: Grande Nevicata – Macchine spara fumo per un gioco di nebbia, neve e luci.

Il 31 dicembre: spettacolo di Capodanno in piazza

Fino al 28 febbraio le proiezioni dinamiche su Palazzo Spada, Morandi, Montani, Chiesa San Giovannino

Big Lights Show tutti i giorni dalle ore 17 alle 24.

7 gennaio – 28 febbraio: proiezioni rinnovate per San Valentino.

14-15 febbraio: replica della Grande Nevicata con effetti speciali.

Animazione di Strada nei weekend del 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 26 dicembre, dalle ore 17 alle 20.

Circo dell’Amore: Animazione il 14, 15 e 16 febbraio.



Castiglione del Lago

A Castiglione del Lago acceso l’Albero di Natale in acqua più grande del mondo. Una magia a cui quest’anno si uniscono lo spettacolo di luci al laser e fuochi freddi denominato “Wonder Show” e il dolce gemellaggio con Eurochocolate, che ha allestito uno spazio molto suggestivo (Chocolake” lungo il percorso di accesso al punto di osservazione panoramico dell’Albero sul Lago.

Il biglietto di ingresso si può acquistare soltanto in loco (biglietteria aperta sin dal mattino, ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni) e per questo il “Percorso dell’Albero” aprirà i battenti già alle 16.30 (fino alle 23, con spettacolo e accensione ripetuti tutti i giorni anche alle 19.30 e alle 22) al fine di favorire il pubblico a raggiungere il belvedere prospiciente la Rocca del Leone, unico punto da cui sarà visibile l’enorme struttura in acqua. All’interno, a rendere ancor più stupefacente l’impatto per grandi e piccini, le varie attrazioni presenti: lo sfavillante “Babbo Natale Xmas Garden”, con la possibilità di incontrare Santa Klaus e i suoi aiutanti tra sorprese incantate e tantissimi giochi, il “Sentiero del Presepe” in un’ambientazione straordinaria e ricca di magia; l’inedito “Xmas Café”, per gustare cibi e bevande natalizi e non solo. Attrazioni, queste, che saranno introdotte dal “Ghiaccio Park” con una pista di pattinaggio su ghiaccio totalmente rinnovata in piazza Dante (in funzione dalle 15.30 alle 23 nei giorni feriali e dalle 10 alle 23 in quelli prefestivi e festivi); dal tradizionale “Villaggio dei mercatini”.

IL PROGRAMMA

Gubbio

A Gubbio è stato acceso l’Albero di Natale più grande del mondo sul Monte Ingino, con una cerimonia a cui hanno partecipato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il sindaco della città, Vittorio Fiorucci, il comandante nazionale dei Vigili del Fuoco, il perugino Eros Mannino, insieme al sottosegretario Emanuele Prisco.

Si tratta della 44esima accensione dell’Albero di Natale di Gubbio, che dal 1991 è entrato nel Guinness dei primati come l’Albero più grande del mondo.

“L’Albero è una luce che si accende per donare speranza” ha detto Proietti. Per la quale l’Albero di Gubbio, conosciuto in tutto il mondo, è un “simbolo di solidarietà e pace che testimonia dello spirito Francescano, che ha trovato a Gubbio episodi indimenticabili della vita di Francesco”.

Assisi

Ad Assisi il Natale di quest’anno è all’insegna del Cantico delle Creature, che nel 2025, anno del Giubileo, festeggia gli 800 anni di vita, preludio all’anniversario francescano del 2026. Proprio a Natale, con l’apertura della Porta Santa, avrà inizio ufficialmente il Giubileo.

E’ con il Cantico delle Creature che Assisi accompagna i visitatori a questi appuntamenti religiosi. Al messaggio francescano sono infatti ispirate le scene che compaiono sulle facciate dei principali luoghi francescani e del Comune, accompagnati appunto da letture di frasi tratte dal testo poetico scritto da Francesco in lingua italiana volgare nel 1225, presenti anche lungo le vie delle città. Un percorso del messaggio francescano di grande impatto emotivo e altamente spettacolare, grazie alle scenografie composte da milioni di pixel, realizzate da architetti della luce di Enel X, su incarico del Comune di Assisi, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

A ispirare i creativi gli affreschi di Giotto nella Basilica di San Francesco, le fonti francescane e il celebre film “Fratello sole, sorella luna” di Zeffirelli. Elementi chiave del “Cantico delle Creature” saranno proiettati su chiese e monumenti, in un percorso che si divide in sette parti e che vede sempre presente la figura di San Francesco, per lanciare al mondo un messaggio di pace e speranza. Un percorso che muove dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, con impressa la prima strofa del Cantico; accanto c’è Madre Terra, feconda e generosa. Sul santuario del Sacro Tugurio di Rivotorto c’è “frate focu”, il Fuoco simbolo di forza e vitalità. Sulla Basilica di Santa Chiara c’è fratello Sole, come fonte di vita. Sulla Cattedrale di San Rufino c’è “sor’acqua”, l’Acqua pura e umile e rigenerante. In Piazza del Comune ci sono “sora Luna e le Stelle”, che illuminano la notte buia. Sull’Abbazia di San Pietro “frate Vento” e l’aria, simboli della libertà e dello spirito di Dio che anima ogni cosa.

Ma alle celebrazioni e ai simboli religiosi si uniscono occasioni di divertimento rivolte a tutta la famiglia: oltre 200 iniziative, 35 concerti, e il coinvolgimento di DeMusicAssisi. Tante le attrazioni per bambini, come il Trenino del Natale, la Casa di Babbo Natale, spettacoli itineranti, Babbi Natale marching band, artisti di strada, animazione con personaggi dei cartoni animati e tratti dalla letteratura, giochi di ruolo e spettacoli alla Rocca Maggiore di Assisi, per un Natale fortemente dedicato alle famiglie. Il Mercatino, sempre a tema francescano, che sarà allestito nella piazza di Santa Chiara. Nel centro storico e Santa Maria degli Angeli ci saranno inoltre mercatini con prodotti artigianali e tipici di qualità, con musica in filodiffusione e decori speciali dedicati sempre al tema del “Cantico delle Creature”.

IL PROGRAMMA

Domenica apertura dei festeggiamenti natalizi presso la Basilica di San Francesco in Assisi. Alle 17, il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, presiederà la messa animata dalla Cappella musicale della Basilica. Alle 18.10 seguirà in piazza l’accensione dell’albero di Natale e della videoproiezione sulla facciata Basilica superiore insieme alla benedizione e all’inaugurazione del presepe. L’albero è stato donato dal Comune altoatesino di Laion (BZ) ed è alto 12,5 metri e anche quest’anno le palline che lo addobbano portano il nome dei benefattori che con il loro sostegno permetteranno a tante famiglie in difficoltà di trascorrere un Natale sereno.

Il presepe posto sotto all’albero è un’opera realizzata a mano dagli artisti Filip Moroder Doss e Thomas Comploi e prende il nome di “Gesù pupilla di luce”. Lo studio fatto dall‘artista Filip Moroder Doss sul significato della rappresentazione della nascita di Gesù lo porta ad incontrare San Francesco che volle per primo rievocare questo momento storico che lui definì come “l’umiltà dell’incarnazione”. L’opera in legno tiglio è composta da figure alte fino a 240 cm, per una larghezza complessiva di 10 metri e un peso di 1200 chili. È stata già esposta, tra gli altri, nel chiostro della Basilica di Sant’Ambrogio di Milano. Anche le offerte raccolte con l’esposizione del presepe contribuiranno alle opere caritative della comunità dei frati del Sacro Convento.

Spoleto

Grande l’emozione a Spoleto per la riapertura del Ponte delle Torri, dopo oltre anni di lavori per il consolidamento. Sino a maggio l’apertura verrà garantita nelle ore diurne, ossia dalle 6 alle 18. Un grande regalo di Natale per gli spoletino e per i turisti salutato dalla musica della Banda della Città di Spoleto e dai fuochi d’artificio.

Si è chiuso in questo modo un pomeriggio che ha dato il via ufficialmente ai festeggiamenti natalizi nella Città ducale, con le iniziative promosse da ConfCommercio Spoleto e dall’associazione Vivi Spoleto, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Acceso il grande Albero di Natale di 13 metri in piazza Garibaldi e inaugurato il Villaggio di Babbo Natale in piazza Pianciani e, a seguire, sarà possibile ammirare il video mapping in piazza della Libertà.

Fino al 12 dicembre nei fine settimana parcheggi gratuiti, da piazza Garibaldi e in tutto il centro storico, dalle ore 17.30 alle ore 20.00.

Foligno

A Foligno già acceso da qualche giorno il Grande albero a Largo Carducci. Ad illuminare i luoghi simbolo della città, la Stella cometa a piazza San Domenico, la Stella in piazza Garibaldi e l’Arco a Porta Romana.

Da sabato i bambini possono incontrare Babbo Natale all’ex Teatro Piermarini, in corso Cavour, tutti i giorni dalle ore 16:00 – 20:00. Con appuntamenti speciali nei giorni 7-8-14-15-21-22-23-24 dicembre ore 16-20.

Tanti, poi, i laboratori per i bambini e i genitori.

Iniziative per bambini da 3 anni in su: 7-8-14-15 dicembre 2024 orario 15:30 – 19:30

Lascia il tuo bambino a giocare con noi e goditi lo shopping in centro

Sala Italo Fittaioli – Piazza della Repubblica

Info e prenotazioni : Isabella 3315920421

I MERCATINI

Foligno Centro Storico

“Anticamente”

antiquariato, collezionismo, vintage, modernariato

Sabato 21 e domenica 22 dicembre dalle ore 9.00 alle 21.00 – Piazza della Repubblica

Sant’Eraclio

“Mercatini di Natale”

Musica, cibo, artigianato e divertimento

Venerdì 6 dicembre dalle 19.00 alle 23.30

Sabato 7 e domenica 9 dicembre dalle 11.30 alle 23.30

Presso Il Circolo, Parco Soli Marchionni – via Sant’Abbondio n.12

Belfiore

Mostra Mercato – “Belfiore Christmas Village”

artigianato, enogastronomia e intrattenimento

Sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle ore 15.00 alle 22.00

a cura dell’associazione culturale Belfiore

DIVERTIMENTO

Non mancano le occasioni di divertimento per ragazzi e adulti. In piazza Matteotti, che ospita la pista di ghiaccio e il mini luna park. E con i giochi storici in piazzetta Piermarini dalle 16:00 alle 19:00.

Città di Castello

Mercatini, canti e animazione per bambini nel centro storico e l’accensione delle luminarie nelle frazioni, dopo quelle nel centro storico. Appuntamenti con la tradizione e il divertimento nel fine settimana a Città di Castello con il cartellone di “Natale in città”, il ciclo di eventi promosso dal Comune con il Consorzio Pro Centro e l’associazionismo cittadino.

Tutti i giorni dalle ore 15.00 alle ore 21.00, il sabato e la domenica anche dalle ore 10.00 alle ore 13.00, lungo corso Vittorio Emanuele, nel centro storico tifernate, i mercatini offriranno una passeggiata ricca di curiosità e idee per fare i regali, a due passi dall’albero di Natale e dalla pista per il pattinaggio su ghiaccio in piazza Matteotti.

Sabato accese le luminarie a Trestina, la frazione più grande a sud del territorio comunale, inaugurando le iniziative del periodo delle festività nel segno della condivisione e del divertimento.

TORRE CIVCA

Sabato 7 dicembre si è tenuta la prima apertura della Torre Civica, inserita tra le iniziative del calendario del Natale in città promosso dal Comune.

La storia e le curiosità di uno dei monumenti più antichi di Città di Castello hanno incuriosito i tifernati e i turisti che hanno potuto visitare, guidati dalle operatrici della cooperativa Il Poliedro, le antiche prigioni e ammirare le scritte e i disegni lasciati da chi tanti anni fa vi era stato rinchiuso. “Una rinnovata occasione per visitare uno dei luoghi simbolo della città immersi in una atmosfera unica fra storia e tradizione”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Michela Botteghi.

Per ammirare tutto questo il prossimo appuntamento sarà sabato 14 dicembre nei seguenti orari 10:00-12:00 e 14:00-16-00; per informazioni e prenotazioni PoliedroCultura 0758520656.

Norcia

Nella Norcia che, insieme al resto della Valnerina, cerca di mettersi alle spalle l’ultimo terremoto, gli appuntamenti in occasione delle festività natalizie sono sempre un’emozione.

Con il concerto ‘Virgo Dei Genitrix’ del Coro San Benedetto, che si è tenuto venerdì 6 dicembre, Norcia ha dato il via al cartellone di eventi natalizi che allieteranno la città fino al 6 gennaio 2025. Come da tradizione, domenica 8 dicembre alle 17.30 l’accensione dell’Albero, in piazza san Benedetto, e delle luminarie natalizie che quest’anno, oltre al capoluogo, dove per la prima volta verranno illuminate le porte della città, raggiungeranno anche tutte le frazioni. A seguire, verranno inaugurati i Presepi delle Guaite, cioè i rioni di Norcia, accompagnati dal suono di organetti e flauti degli allievi della Scuola di organetto e della Scuola di musica ‘Armando Bartoloni’ di Norcia. Sei le rappresentazioni: Porta Meggiana avrà il suo presepe in via Legnano, 46; Porta Massari in via Roma (sotto la tettoia dell’ex bar Roma); Porta orientale in via circonvallazione (lato destro della Porta); Porta Palatina in via Anicia, 30; Porta Valledonna sul corso Sertorio, lungo le scalette che portano in via dei Priori e Porta Narenula in piazza Giuseppe Garibaldi. Lunedì 9 dicembre, poi, spazio alla ‘Festa de le Campane’, dalle 21, con l’accensione dei falò, in dialetto ‘Ri fauni’, a Norcia e nelle frazioni. Una tradizione molto sentita dai nursini che vuole che questi grandi covoni siano accesi per ricordare ed illuminare il cammino degli angeli che, nel lontano 9 dicembre 1291, portarono in salvo la casa della Vergine, traslandola miracolosamente fino ad un bosco di lauri, oggi Loreto. Alla mezzanotte, sempre secondo la tradizione, a salutare il Santo passaggio, si potrà udire il suono delle campane a distesa. Il primo falò verrà acceso a Porta Valledonna, dunque, alle 21, sul piazzale ex moduli vaccinazione in viale Circonvallazione; seguirà l’accensione del falò di Porta Palatina, alle 21.30 presso la Chiesa di sant’Antonio, di Porta Massari, sempre alle 21.30 con il Falò Madonna delle Grazie nel piazzale omonimo, di Porta Orientale alle 22 nel parcheggio adiacente la porta, su viale Circonvallazione, di Porta Meggiana alle 22.30 nel piazzale del parcheggio sotto le mura e di Porta Narenula alle 23 in piazza Giuseppe Garibaldi.