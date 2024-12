Acceso a Gubbio l'albero di Natale da record con l'omaggio ai vigili del fuoco - Tuttoggi.info

Per la 44esima volta, torna a Gubbio – in Umbria – l’Albero di Natale più grande del mondo, iscritto nel Guinness dei primati fin dagli anni Novanta. La cerimonia dell’accensione – come di consueto alla vigilia della festività dell’Immacolata – ha illuminato la sagoma dell’abete natalizio frutto dell’ingegno e del lavoro degli “Alberaioli” eugubini, un gruppo di oltre 70 volontari.

Protagonista e testimonial dell’accensione 2024 è stato l’ing. Eros Mannino, recentemente nominato capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Visibile la sua emozione e il suo coinvolgimento date le sue origini perugine e i trascorsi eugubini negli anni di liceo e successivamente come responsabile del distaccamento cittadino.

Significative le sue parole con le quali ha sottolineato quanto l’impegno, la passione, l’umanità e il coraggio che i Vigili del fuoco mettono ogni giorno nel loro lavoro siano importanti quanto le competenze tecniche e operative.

Persone ricche di generosità e sensibilità che rappresentano un patrimonio unico di esperienza e professionalità e che, garantendo i più alti standard di servizio, fanno sì che i cittadini ripongano in loro la più grande fiducia.

La serata è stata aperta dagli Sbandieratori di Gubbio con la loro coinvolgente esibizione, che ha introdotto lo spettacolo condotto per la prima volta da Fabio Vagnarelli e Davide Calabrese degli Oblivion con la partecipazione di Ubaldo Gini e Silvia Procacci.

Si sono alternate poi le esibizioni musicali – voce e chitarra – dei fratelli eugubini Sara Jane e Paolo Ceccarelli, accompagnati dal chitarrista romano Lorenzo De Angelis, e dei bravissimi bambini del coro “Grillo d’Oro” di Pesaro diretti dal maestro Gabriele Foschi.

Molto emozionante la performance delle ballerine delle scuole di danza eugubine che hanno omaggiato l’Albero di Gubbio esibendosi su una coreografia ideata da Luca Magnoni e cantata da Francesca Ciavaglia.

Dinamica e colorata la conduzione, durante la quale Fabio Vagnarelli e Davide Calabrese hanno dedicato agli Alberaioli un divertente sketch comico, conduzione arricchita anche dagli interventi video di Roberto Tomassoli dal cast tedesco del musical Frozen, di Giovanni Storti di Aldo, Giovanni e Giacomo e degli Oblivion al completo.

Sono saliti sul palco per portare i loro saluti il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, il vescovo Luciano Paolucci Bedini e il presidente del comitato “Albero di Natale più grande del mondo”, Giacomo Fumanti. Molte le iniziative e le novità che hanno accompagnato la 44esima accensione dell’abete luminoso di Gubbio, alla presenza di migliaia di persone arrivate da tutta Italia.