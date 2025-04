Cinquantenne trovato morto in casa, disposta l'autopsia - Tuttoggi.info

Sarà l’autopsia, che dovrebbe tenersi nella giornata di domani, a chiarire le cause della morte di un cinquantenne di Spoleto, trovato senza vita ieri mattina nella sua abitazione, nella periferia nord di Spoleto.

A dare l’allarme sono stati alcuni familiari del cinquantenne, che non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia ed il personale del 118. Nonostamte i soccorsi, l’uomo è stato trovato privo di vita ed il sospetto è che il decesso possa essere stato causato da una overdose. Da qui il sequestro della salma e dell’abitazione. Sulle cause della morte è stato aperto un fascicolo da parte della Procura della Repubblica, che ha disposto appunto l’autopsia che sarà effettuata nelle prossime ore.