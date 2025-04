Concorso Art Bonus 2025, vince Spoleto con il restauro del sipario del Teatro Nuovo - Tuttoggi.info

Il Comune di Spoleto e A.M.A. Calabria vincono la 9° edizione del Concorso Art Bonus. L’amministrazione comunale spoletina ha prevalso nella categoria “Beni e luoghi della Cultura” con 7.174 voti per il Restauro del Sipario Storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, mentre l’Associazione Manifestazioni Artistiche Calabria ha vinto nella categoria “Spettacolo dal vivo” con 6.731 voti per il progetto Derby.

Erano ben 374 i progetti selezionati sulla piattaforma del Ministero della Cultura www.artbonus.gov.it e ammessi al Concorso 2025. Di questi 30 progetti hanno superato la Fase I di votazione sul sito Art Bonus e partecipato alla votazione finale social del 15 aprile, che ha sancito la vittoria di Spoleto.

Il voto del Concorso Art Bonus è espressione di una giuria popolare spontanea: tutti coloro che si sono collegati al sito www.artbonus.gov.it dal 10 marzo al 14 aprile hanno potuto votare i progetti in gara, mentre il 15 aprile, nel giorno della nascita di Gaio Cilnio Mecenate, sui canali social Facebook e Instagram di Art Bonus si è tenuto il Click Day per votare i 30 progetti finalisti meglio classificati nella fase precedente, 15 per categoria. Ben 35.100 i like raccolti in un solo giorno dai progetti finalisti, 71.089 i voti online sul sito per un totale di 106.189 voti complessivi per questa edizione del concorso.

“La partecipazione e il coinvolgimento di tanti cittadini nel concorso Art Bonus – ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli – sono una prova della valenza positiva che questa norma ha non soltanto per il sostegno dei beni e delle attività culturali, ma anche per la conoscenza del patrimonio culturale della nostra Nazione. I due progetti vincitori dimostrano quanto sia importante l’integrazione con il territorio e la longevità di istituzioni capaci di evolversi nel tempo attraverso l’innovazione dell’offerta culturale. Art bonus è una forma di mecenatismo diffuso di cui il MiC è entusiasta. Grazie a questo strumento è emersa un’ampia consapevolezza identitaria e la volontà di trasmetterla alle generazioni future. Mi auguro che l’utilizzo di questo istituto cresca sempre di più”.

Con il restauro del Sipario Storico del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, opera maestosa realizzata nel 1861 da Francesco Coghetti che raffigura la scena storica di Annibale sconfitto sotto le mura della Città, il Comune di Spoleto restituisce alla comunità un bene culturale straordinario che fa parte del patrimonio artistico di Spoleto. Un importante intervento reso possibile dalla sinergia tra pubblico e privato grazie alla generosità dei mecenati Art Bonus, uno straordinario risultato in termini di voti grazie allo spirito di iniziativa dell’associazionismo e di tutta la comunità che si è stretta attorno all’amministrazione comunale.

Il concorso non prevede premi in denaro ma un riconoscimento simbolico assegnato ai primi tre classificati delle due categorie. Tra le novità di questa edizione un Premio Speciale che gli organizzatori conferiranno in occasione della cerimonia pubblica di premiazione all’ente la cui raccolta fondi in gara si sia distinta per risultato economico e per l’attività che ha consentito l’ottenimento di tale risultato: una valutazione di qualità sulle raccolte fondi per far emergere e valorizzare le buone pratiche nell’utilizzo della misura fiscale Art Bonus.