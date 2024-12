Natale ad Assisi 2024, pronti via: nel weekend si parte con i primi "assaggi" delle feste - Tuttoggi.info

Al via il Natale ad Assisi 2024 presentato nei giorni scorsi: domani alle 17 l’accensione delle proiezioni luminose su facciate e di chiese e monumenti e di albero e luminarie in piazza del Comune, precedute dall’apertura della casa di Babbo Natale e dei mercatini, domattina dalle 10 a Santa Chiara e a Santa Maria degli Angeli. Un assaggio del Natale apprezzato anche da Tullio Solenghi che, in città per una tourné teatrale, ha voluto anche salutare dai social turistici del Comune.

Domenica si terrà la tradizionale apertura dei festeggiamenti natalizi presso la Basilica di San Francesco in Assisi. Alle 17, il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, presiederà la messa animata dalla Cappella musicale della Basilica. Alle 18.10 seguirà in piazza l’accensione dell’albero di Natale e della videoproiezione sulla facciata Basilica superiore insieme alla benedizione e all’inaugurazione del presepe. L’albero è stato donato dal Comune altoatesino di Laion (BZ) ed è alto 12,5 metri e anche quest’anno le palline che lo addobbano portano il nome dei benefattori che con il loro sostegno permetteranno a tante famiglie in difficoltà di trascorrere un Natale sereno.



Il presepe posto sotto all’albero è un’opera realizzata a mano dagli artisti Filip Moroder Doss e Thomas Comploi e prende il nome di “Gesù pupilla di luce”. Lo studio fatto dall‘artista Filip Moroder Doss sul significato della rappresentazione della nascita di Gesù lo porta ad incontrare San Francesco che volle per primo rievocare questo momento storico che lui definì come “l’umiltà dell’incarnazione”. L’opera in legno tiglio è composta da figure alte fino a 240 cm, per una larghezza complessiva di 10 metri e un peso di 1200 chili. È stata già esposta, tra gli altri, nel chiostro della Basilica di Sant’Ambrogio di Milano. Anche le offerte raccolte con l’esposizione del presepe contribuiranno alle opere caritative della comunità dei frati del Sacro Convento.



La videoproiezione sulla facciata della chiesa superiore della Basilica, completamente rinnovata, è realizzata da EnelX grazie al sostegno del Comune di Assisi e introduce alle prossime celebrazioni per gli 800 anni del Cantico delle creature del 2025. Tutte le chiese e monumenti di Assisi fanno parte di un cammino ispirato al Cantico che si conclude proprio alla Basilica di San Francesco. La proiezione conterrà un doppio messaggio a partire da due delle strofe del componimento: quello del perdono, in sintonia con il cuore del messaggio che i frati del Sacro Convento hanno scelto per questo Natale, e il tema della natività celebrata con la lode a Dio.