Natale2025, Spoleto riapre Ponte delle Torri, Sisti parla a TO | Foto e Video - Tuttoggi.info

Una folla di cittadini ha voluto assistere ieri, 7 dicembre, alla inaugurazione del Ponte delle Torri, riaperto dopo 8 anni dai terremoti del 2016 di Amatrice (agosto) e Norcia (novembre) che sconvolsero il Centro Italia con vittime e danni al patrimonio culturale e civile ancora purtroppo da sistemare.

Ieri però quella che è definita una delle tre cartoline da visita di Spoleto, il Ponte delle Torri (insieme alla Rocca albornoziana e al Duomo), è stata restituita alla città con tanto di fuochi di artificio che hanno richiamato centinaia di persone.

Uno spettacolo gradevole, grazie al contributo della Vuscom, che non ha poi avuto molto da invidiare ai fuochi di fine Festival dei 2 Mondi che richiamano da sempre migliaia di persone.

All’appuntamento era presente la giunta quasi al completo con in testa il sindaco Andrea Sisti, l’arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo, il presidente del consiglio comunale Marco Trippetti, il direttore regionale dei musei dell’Umbria Costantino D’Orazio, l’eurodeputata Camilla Laureti, il neo consigliere regionale Lisci, il direttore della Vuscom Massimo Casciola, i vertici delle forze armate e di polizia della città.

Ad accompagnare l’evento le note della banda musicale della città di Spoleto che al momento del taglio del nastro ha intonato l’Inno nazionale.

Il Municipio, come si ricorderà, aveva anticipato la notizia della riapertura precisando che questa sarà possibile, in via sperimentale, solo dalle 8 alle 18 fino al prossimo mese di maggio 2025, senza entrare nel merito dei motivi che impongono tale sperimentazione.

Cosa che aveva sollevato la critica del gruppo di opposizione Spoleto 2030 che, attraverso il capogruppo Diego Catanossi ha denunciato la “grave mancanza di trasparenza del municipio”

Una questione che il sindaco Andrea Sisti ha commentato nel video di Tuttoggi, smentendo inoltre la fake news che gira dai giorni sui social di un possibile biglietto da pagare per poter passeggiare lungo il monumento.

“Non c’è nulla a pagare” dice Sisti che, sulla riapertura in via sperimentale questa “è solo una questione prudenziale anche perché stiamo lavorando sul Fortilizio dei mulini per cui ci sarà un nuovo cantiere che verrà gestito mantenendo la riapertura”.

Niente quindi che riguardi la staticità del Ponte? “No, assolutamente no, c’è una convenzione con l’Università per capire come reagisce il Ponte, perché non è stato mai fatto e quindi è una questione per il futuro mettere a punto un metodo per capire proprio, anche quando ci saranno scosse, di non fare quello che è stato fatto prudenzialmente in precedenza” conclude il primo cittadino.

Solo nei prossimi giorni sapremo se tale intervento ha convinto l’opposizione.

Albero gigante e il Villaggio di Babbo Natale

Il pomeriggio ha visto la giunta inaugurare in piazza Garibaldi il grande albero di Natale alto 13 metri, donato da una azienda cittadina, e il Villaggio di Babbo Natale in piazza Garibaldi oltre alla illuminazione del videomapping in piazza della Libertà. Iniziative che si aggiungono a La Città in un presepe promossa dalla Pro Loco.

Attrattive che resteranno aperte fino al 14 gennaio 2025, quando la tradizione spoletina indica che terminino le festività in concomitanza con la ricorrenza del proprio Patrono, San Ponziano.

© Riproduzione riservata