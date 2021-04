Albergo diffuso affittasi, uscito bando per gestione immobile in via Imbriani - Tuttoggi

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le 13 del 16 aprile 2021, la durata della locazione è fissata in 6 anni | La struttura di Gualdo Tadino salì alla ribalta nel 2019 per la sua partecipazione a "4 Hotel"

Il Comune di Gualdo Tadino affitta la struttura dell’ex albergo diffuso “Borgo Sant’Angelo”, salito alla ribalta nazionale nel 2019 per la sua partecipazione a 4 Hotel di Bruno Barbieri.

L’immobile, sito in via Imbriani (locali sovrastanti la Taverna di San Martino) sarà nuovamente destinato ad albergo. Sul sito del Comune è già online il nuovo bando. La procedura è organizzata in forma aperta, al fine di garantire massima trasparenza nel processo selettivo dell’affidatario. Le offerte a rialzo dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13 del 16 aprile 2021.

Possono partecipare alla gara i soggetti singoli o in associazione temporanea di impresa e consorzi iscritti nel registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività di gestione e conduzione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere ed i soggetti privati che si costituiranno successivamente.

La durata della locazione dell’immobile è fissata in 6 anni ed è determinata a decorrere dalla data di stipula del contratto. L’aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune di Gualdo Tadino complessivamente 114mila euro, con un canone annuo per la gestione della struttura che è stato ridotto in maniera consistente per i primi 3 anni, al fine di favorire l’avviamento dell’attività.

L’immobile ha tre piani così distribuiti: al primo ci sono reception/bar, ufficio, 2 camere per disabili, una camera tripla, servizi igienici compreso servizio per disabili, sala prima colazione, 2 locali per deposito biancheria e ripostigli vari; al secondo piano ci sono sala soggiorno, 2 camere singole, 2 camere doppie, 3 camere triple; al terzo un piccolo alloggio composto da cucina/soggiorno, camera e bagno, una zona sottotetto ad uso magazzino e la centrale termica.