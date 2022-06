Al via lunedì 27 i lavori di ripavimentazione di corso Mazzini e borgo Aretino - Tuttoggi

Per ora si tratta di un’operazione di messa in sicurezza puntuale, nel 2023 il risanamento profondo

Lunedì prossimo inizieranno i lavori di ripavimentazione di Borgo Aretino, una delle strade più belle e panoramiche di Assisi che porta a Santa Chiara. Seguirà la stessa lavorazione in Corso Mazzini la via principale che porta in Piazza del Comune. L’intervento voluto dall’amministrazione comunale prevede la sistemazione delle pietre più ammalorate e sconnesse, con lavorazioni di sostituzione, levigazione e recupero.

Per ora si tratta di un’operazione di messa in sicurezza puntuale, successivamente, dopo che Umbra Acque avrà effettuato lavori di sostituzione delle condotte idriche e fognarie con la riqualificazione dei sottoservizi di Corso Mazzini, sarà realizzato il ripristino complessivo e definitivo della pavimentazione. Queste lavorazioni più incisive saranno effettuate nel periodo tra gennaio e marzo 2023 così da non precludere le attività commerciali nel periodo turistico.