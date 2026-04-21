Elezione del nuovo segretario Fascia Appeninica della Lega Umbria - Tuttoggi.info

Domenica 19 Aprile sì è svolto nella sede di Gubbio, il Congresso della Sezione Lega Fascia Appeninica, per la nomina del Segretario e dei Membri del Direttivo, a seguito della sopraggiunta scadenza naturale del mandato triennale dei membri eletti nel 2022.

Nel corso del Congresso, i militanti della Sezione hanno eletto all’unanimità il nuovo Segretario della Sezione Fascia Appenninica Micaela Parlagreco che subentra ora nella carica di partito, al posto del Segretario uscente Luca Ramacci.



Il Congresso è stato presieduto da Fabrizio Gareggia – Sindaco di Cannara – in sostituzione del Segretario provinciale.

Parlagreco è la prima donna chiamata a ricoprire questo ruolo alla guida della Sezione eugubina-appenninica e sarà affiancata dai due membri eletti del Direttivo, Giorgio Bei ed Enrico Piergentili.

Militante storica da sempre attivamente impegnata nel Movimento, Parlagreco ha commentato: “ringrazio sentitamente il Segretario uscente Luca Ramacci che a causa di impegni consiliari e lavorativi, ha preferito passarmi il testimone.

In questi anni si è dedicato anima e corpo alla costituzione della sezione ed a curare i rapporti con le altre forze politiche. Raccoglierò la sua eredità con cura e rispetto” – prosegue Parlagreco tanto da averlo fortemente voluto al suo fianco come Vice Segretario.

“In 21 mesi da Assessore comunale allo Sviluppo Economico, credo di aver dimostrato di essere una persona dinamica, affidabile e presente.

Per questo il mio impegno alla guida della Sezione, sarà, ancora una volta, indirizzato ai cittadini, al loro ascolto, alla raccolta delle loro problematiche e con il massimo impegno nel tentativo di risolverle.

La nostra sezione sarà un punto di riferimento non solo per i militanti ed i sostenitori ma per tutti coloro che decideranno di condividerne i valori identitari. Per questo ringrazio in anticipo non solo il Vice Segretario Ramacci ed i due membri eletti nel Direttivo – Giorgio Bei ed Enrico Piergentili – ma anche tutti i militanti e sostenitori che mi affiancheranno in questa avventura”.





Lega Gubbio







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