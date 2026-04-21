Salute, donne più competenti degli uomini nel gestirla - Tuttoggi.info

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Salute, donne più competenti degli uomini nel gestirla

ItalPress

Salute, donne più competenti degli uomini nel gestirla

Mar, 21/04/2026 - 12:03

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ROMA (ITALPRESS) – La salute delle donne è un tema centrale non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico, perché incide direttamente sul benessere delle famiglie e della collettività. Questo il messaggio lanciato durante l’evento “Salute della Donna: Educazione, Prevenzione e Consapevolezza”, promosso da Assosalute-Federchimica. Un momento di confronto tra istituzioni, ricerca, professionisti della salute e rappresentanze civiche per riflettere sul ruolo centrale delle donne nella gestione quotidiana della salute e sul valore dell’automedicazione responsabile nella cultura sanitaria del Paese.

mec/mgg/gsl/gtr

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