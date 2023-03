Al via i lavori di riqualificazione di Collevalenza, opere per 415mila euro

Approvato il progetto definitivo di ripavimentazione, rifacimento dei servizi a rete e nuova illuminazione del borgo

La Giunta Comunale di Todi ha approvato il progetto definitivo per il recupero e la riqualificazione del borgo di Collevalenza, prevedendo la totale copertura economica tramite la devoluzione di una parte del mutuo precedentemente assunto per la realizzazione del sistema di risalita al centro storico di Todi, opera che nel frattempo è stata finanziata in toto dalla Regione dell’Umbria.

Per Collevalenza, infatti, il Comune aveva ottenuto 280 mila euro dal GAL Media Valle del Tevere a valere sulla misura 19.2 del PSR dell’Umbria, importo che è stato necessario integrare con 135 mila euro del bilancio dell’ente a copertura di tutti i lavori previsti per un totale di 415 mila euro.

L’intervento, sulla scorta di quanto avvenuto negli anni passati per altri borghi del tuderte, prevede la ripavimentazione di tutte le vie e gli spazi pubblici interni al paese, previo rifacimento dell’intera rete dei sottoservizi e della pubblica illuminazione. Il cantiere interesserà anche le aree esterne prospicenti le mura urbiche e l’area verde posta alle spalle del borgo.