Al Parco di Villa Redenta la 22esima "Festa del Volontariato" - Tuttoggi

Dal 25 al 29 agosto 2022 torna l’evento dedicato alla solidarietà con stand, musica, animazioni per bambini e buon cibo

Il Parco di Villa Redenta a Spoleto torna ad ospitare la Festa del Volontariato, evento tra musica, animazioni per bambini, dibattiti e ovviamente buon cibo. L’appuntamento è da giovedì 25 a lunedì 29 agosto 2022, ogni giorno a partire dalle 16,30, sempre con ingresso gratuito.

La manifestazione è organizzata, da ben 22 anni, dalle associazioni MilleMani inSIemeVola e Movimento Rangers con l’obiettivo primario di promuovere la cultura della solidarietà e offrire uno spazio alle associazioni del territorio per farsi conoscere e fare rete tra loro, in un contesto di festa rivolto a tutte le fasce d’età, famiglie in primis. Questo grazie agli stand delle associazioni, a giornate a tema ma anche a spettacoli, concerti e attività per più piccoli. Ogni giorno, poi, sarà possibile partecipare al “gioco della scatola” e degustare piadine, panini, frittelle, zeppole e non solo.