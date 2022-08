Al palazzetto dello sport sabato la Spoleto Boxing Night - Tuttoggi

Nuovo importante riconoscimento per il Boxing Club “Diego Bartolini”, che sabato darà vita ad una serata speciale

Proseguono le soddisfazioni per il Boxing Club “Diego Bartolini”. Dopo le medaglie d’oro conquistate in Coppa Italia tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, il sodalizio spoletino in questi giorni sta festeggiando un altro importante risultato. Valentino Spera, uno dei tecnici dell’associazione, è stato infatti nominato responsabile regionale per l’attività giovanile dal delegato umbro della Federazione pugilistica italiana (FPI) Simone Duchi.

Una notizia importante che certifica e conferma la qualità del lavoro portato avanti quotidianamente dal Club “La Sfida”, divenuto ormai un punto di riferimento per tutti i giovani che intendono avvicinarsi e mettersi alla prova nella nobile arte.