Al Museo di Montefalco, fino ad aprile, si ammira in diretta il ‘Cantiere Perugino’

Si può ammirare il cantiere di restauro in corso, giovedì e venerdì durante gli orari di apertura del museo, dalle 10.30 alle 18.

Al Complesso museale di San Francesco a Montefalco si può vivere una delle esperienze più affascinanti in cui possa accadere di imbattersi tra le tante attività che ogni giorno animano il ‘dietro le quinte’ di un museo. Ogni giovedì e venerdì, fino ad aprile 2023, sarà possibile osservare i lavori in corso del ‘Cantiere Perugino’, il restauro conservativo dell’affresco ‘Annunciazione, Eterno in gloria tra gli angeli e Natività’, opera del Perugino per la controfacciata della chiesa di San Francesco.

L’intervento ‘Cantiere Perugino’ è stato realizzato e finanziato dal Comune di Montefalco in occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte del divin pittore del Rinascimento umbro. Le operazioni di restauro sono condotte dalla Coo.Be.C Restauro Beni Culturali di Spoleto, mentre il Laboratorio di Diagnostica per i Beni Culturali (LabDia) di Spoleto ha realizzato un’accurata indagine sulla materia e la tecnica esecutiva, con una raccolta di dati tecnici in formato digitale sull’opera del Maestro.