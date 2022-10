Al capitolo Bni Due Mondi di Spoleto il cambio della guardia alla gestione del gruppo di imprenditori - Tuttoggi

⁃ Leonardo Perini, presidente succeduto a Marcello Mariani Saraca;

⁃ Arianna Antinori Petrini, vicepresidente succeduta a Tatiana Petruccioli;

⁃ Lorenzo Zangheri, segretario succeduto a Leonardo Perini.

Il capitolo spoletino è composto da 68 imprenditori appartenenti ad un ampio ambito professionale (commercianti, consulenti aziendali, artigiani, avvocati, notai, consulenti finanziari…) uno spaccato del mondo imprenditoriale locale.

Davide Venturi è il director che ha seguito il capitolo fin dal suo esordio nel 2019, ci sono 8 gruppi attivi in Umbria e altri si attiveranno nei prossimi mesi con una previsione di coinvolgimento di oltre 700 imprenditori e professionisti nei prossimi due anni.

Marcello Mariani Saraca, il presidente uscente e membro fondatore del capitolo afferma: Abbiamo iniziato nel 2019, ho subito creduto nel progetto BNI anche se all’inizio non avevo una visione chiara della grande opportunità che l’organizzazine può dare agli imprenditori e professionisti a livello locale, regionale, nazionale e internazionale. Vedere crescere il gruppo è stata una grande soddisfazione, veder considerare il capitolo come la propria azienda una grande presa di coscienza. L’alternanza alla presidenza era un azione da fare per dare un ulteriore spinta alla crescita del gruppo. In questo semestre mi occuperò di “qualità” e investirò il mio tempo oltre che per capitolo di Spoleto anche per la nascita e crescita di gruppi in altre città dell’Umbria, dare prima di ricevere è alla base dei nostri valori in BNI.

Leonardo Perini il neo presidente: “Succedere a Marcello è una bella sfida, non lo conoscevo prima di essere stato invitato ad un incontro BNI e devo ammettere che un persona che mette cuore e anima in quello che fa, insieme ad un piccolo gruppo (18 in totale) abbiamo fondato nel 2019 il Capitolo Due Mondi Spoleto e oggi puntiamo ad arrivare a 100 imprenditori e professionisti entro il prossimo anno. Ringrazio di cuore Marcello e tutti i comitati precedenti per quello che hanno fatto e che faranno per la crescita del gruppo ed invito tutti i membri che vogliono impegnarsi nei vari ruoli a farsi avanti, le porte sono sempre aperte per tutti coloro che vorranno dare un contributo investendo del tempo per la crescita del gruppo.

Il capitolo di Spoleto si riunisce tutti i giovedì mattina dalle 07.00 alle 09.00 via Zoom ma visto il successo e l’entusiasmo della riunione in presenza del 6 ottobre (la prima post pandemia) chiederemo al gruppo di incontrarsi una volta al mese in presenza, se il sondaggio supererà l’85% dei si, procederemo in questa direzione. Per tutte le informazioni potete chiamare il numero 333 6297471 o consultare il sito www.bni-perugia.it