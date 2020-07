Agricoltura sociale, a Protte si presenta il progetto “Raccolti di comunità”

Aria di festa alla Fattoria sociale di Spoleto. È tutto pronto infatti per gli eventi che, sabato 25 luglio, faranno della Fattoria sociale il fulcro di una giornata dedicata all’agricoltura sociale.

Nella splendida cornice della campagna spoletina, in località Protte, sono in programma due eventi: la presentazione del progetto “Raccolti di comunità_ il valore aggiunto dell’agricoltura sociale” e la seconda edizione della “Festa dell’agricoltura sociale”.

Si comincia alle 11.00 con la presentazione del progetto “Raccolti di comunità_il valore aggiunto dell’agricoltura sociale”. Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Umbria al quale partecipa la Cooperativa agricola e sociale Fattoria sociale assieme ad altre cooperative umbre.

Il progetto è volto a valorizzare il ruolo sociale dell’agricoltura aumentando le possibilità di inclusione delle persone svantaggiate; ottimizzare i processi produttivi delle cooperative agricole e sociali; promuovere pratiche di partecipazione attiva della comunità.

Interverranno oltre al project manager Riccardo Fanò e l’agronomo Roberto Poletti anche il sindaco di Spoleto Umberto De Augustinis e la presidente della Cooperativa agricola e sociale Fattoria sociale Maria Sofia Vitale.

Al termine del convegno è previsto un piccolo aperitivo.

La sera, a partire dalle 18,00, invece, spazio al Forum dell’agricoltura sociale umbro, strumento fondamentale per chi si affaccia al mondo dell’agricoltura sociale, e alla musica acustica del duo “Acoustic dream”. La seconda edizione della Festa dell’agricoltura sociale sarà, infatti, un apericena a base di prodotti biologici della fattoria con musica live. L’evento coinvolgerà i ragazzi che frequentano i centri handicap che saranno impegnati nell’accoglienza e nel servizio a tavola. Fondamentale per la realizzazione della festa il contributo della Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini, realtà molto attenta alle esigenze del territorio e ai bisogni dei più fragili e sempre pronta a sostenere attività di carattere sociale come questo evento.

L’iniziativa sarà l’occasione per capire come favorire le produzioni agricole del territorio e i prodotti biologici, ma anche comprendere come l’agricoltura possa promuovere azioni terapeutiche ed educative.

Durante tutta la giornata sarà allestito uno spazio espositivo dedicato alle cooperative che si occupano di agricoltura sociale e sarà quindi possibile acquistare prodotti biologici e conoscere più da vicino il loro mondo.

Per partecipare ad entrambi gli eventi è necessaria la prenotazione ai numeri 3336947883 (Federica) – 3346483553 (Barbara) – 0743221300.