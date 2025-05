Aereo cade nella zona industriale, morto il pilota dopo un gesto eroico AGGIORNAMENTI e IMMAGINI

Tragedia in Umbria nella giornata di festa del Primo Maggio. A metà pomeriggio, un aereo leggero Piper, biposto, è caduto nella zona industriale di Castel Ritaldi, a Mercatello, schiantandosi contro un’azienda per la produzione di dispositivi medici dove, visto il giorno di festa, non c’erano persone al lavoro.

Il velivolo, che era appena decollato dal campo di volo di Castel Ritaldi, ha avuto subito un problema, probabilmente a causa di un’avaria.

Il pilota – un imprenditore di Montefalco – ha compiuto una manovra disperata ed eroica per evitare un disastro, cosa che probabilmente gli è costata la vita. Quando ha visto che non poteva controllare il mezzo, ha detto al giovane passeggero, un 23enne di Castel Ritaldi di lanciarsi (l’aereo era ancora a bassissima quota) ed è poi riuscito ad evitare l’impatto con un’autocisterna contenente gpl, ma non con l’edificio della Medical Center. Nell’urto l’aereo ha preso fuoco, non lasciando scampo al pilota. Le fiamme hanno poi interessato l’impianto fotovoltaico del laboratorio.

Il giovane, che si è lanciato, avrebbe riportato solo lievi ferite ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha comunque trasferito all’ospedale di Terni con l’elisoccorso.

Sul posto i vigili del fuoco da Spoleto e da Foligno con 6 mezzi. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area hanno richiesto diverse ore. Non si segnalano altri coinvolgimenti, ma le indagini delle autorità competenti sono in fase di sviluppo. Scongiurata la presenza di sostanze plastiche, come inizialmente era stato segnalato ai vigili del fuoco, creando ulteriore allarme.

Presenti i carabinieri, con la comandante Maria Teresa Messore, stanno raccogliendo gli elementi sull’incidente. Le indagini sono coordinate dal pm di turno, Michela Petrini.

Anche la sindaca Elisa Sabbatini, appresa la notizia, si è recata nella zona, insieme al vicesindaco Ezio Tinelli. “Siamo profondamente scioccati dall’evento che sconvolge la comunità di Montefalco e Castel Ritaldi. Come amministrazione ci siamo attivati con l’Arpa per i rilievi del caso, che riteniamo siano una opportuna forma di prudenza visto il tempestivo intervento del vigili del fuoco di Spoleto e Foligno che hanno domato prontamente l’incendio” ha dichiarato a Tuttoggi la sindaca Sabbatini.

Carlo Ceraso

Massimo Sbardella

(ultimo aggiornamento ore 19,15)