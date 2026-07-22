Liste d'attesa, aumentano le prestazioni e migliorano i tempi di accesso a Terni - Tuttoggi.info

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Liste d’attesa, aumentano le prestazioni e migliorano i tempi di accesso a Terni

Redazione

Liste d’attesa, aumentano le prestazioni e migliorano i tempi di accesso a Terni

A giugno la percentuale di prestazioni prenotabili entro i tempi è salita dal 62,24% al 69,16%, le prestazioni erogate dal 71,40% al 73,28%
Mer, 22/07/2026 - 15:37

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Nel primo semestre del 2026 sono state effettuate complessivamente 152.725 prestazioni specialistiche ambulatoriali, esclusa l’attività di laboratorio, con un incremento di circa il 3% nel mese di giugno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questi alcuni dati dell’Azienda Ospedaliera di Terni. Un contributo importante è arrivato dalle attività dedicate al recupero delle liste di attesa. Tra gennaio e giugno 2026 sono state infatti erogate 6.243 prestazioni aggiuntive, di cui 4.794 destinate al recupero delle prenotazioni inserite nei Percorsi di Tutela e 1.449 realizzate attraverso l’ampliamento dell’offerta ordinaria.

Alcuni dati

L’impegno, secondo l’Azienda Ospedaliera, proseguirà per tutto il 2026 con una programmazione che prevede 9.809 prestazioni aggiuntive e 4.714 ore di attività specialistica supplementare, finalizzate a offrire ai cittadini maggiori opportunità di prenotazione e a contenere i tempi di attesa. Nel mese di giugno la percentuale di prestazioni prenotabili entro i tempi stabiliti è salita dal 62,24% al 69,16%, registrando un miglioramento di quasi 7 punti percentuali rispetto al mese precedente. Nello stesso periodo è cresciuta anche la percentuale di prestazioni effettivamente erogate entro i tempi previsti, passata dal 71,40% al 73,28%.

Le richieste più urgenti

Particolare attenzione continua a essere dedicata alle richieste più urgenti e brevi. Per garantire risposte tempestive, l’Azienda ha attivato un monitoraggio costante delle prenotazioni e delle disponibilità nelle agende CUP, favorendo l’utilizzo immediato degli appuntamenti che si liberano a seguito di rinunce o cancellazioni. A supporto di questa attività è stato rafforzato il servizio di richiamo telefonico degli utenti da parte delle piastre ambulatoriali di Endoscopia, Diagnostica, Diabetologia e Urologia, che contattano i cittadini nei giorni precedenti all’appuntamento per confermarne la presenza.

Attualmente il tasso di occupazione delle agende aperte al CUP regionale è pari al 76,81%, un dato che consente di mantenere adeguati margini di disponibilità per le richieste più urgenti. Prosegue anche lo sviluppo della telemedicina, con la possibilità di effettuare televisite attraverso la piattaforma online già attiva dell’Azienda Ospedaliera di Terni, e il lavoro sull’appropriatezza delle prescrizioni, per garantire che le prestazioni richieste siano coerenti con i bisogni clinici dei pazienti e favorire un utilizzo sempre più efficiente delle risorse disponibili.

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