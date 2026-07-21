Scoperta "casa del crack" a due passi dal centro storico, un arresto e tre denunce - Tuttoggi.info

Una vera e propria “casa del crack” nel cuore del centro storico di Foligno, a due passi da piazza Giacomini. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato a seguito di un mirato servizio antidroga, culminato con l’arresto in flagranza di un 47enne e la denuncia a piede libero di altre tre persone.

L’operazione è scattata a seguito delle segnalazioni sui continui e sospetti movimenti attorno ad un appartamento della zona, frequentato da persone note come assuntrici di stupefacenti. Mantenendo sotto osservazione l’immobile, i poliziotti hanno bloccato un uomo appena uscito dall’abitazione. Sottoposto a perquisizione, questo ha consegnato una pipa usata per il consumo di crack, ammettendo di aver appena assunto la sostanza all’interno della casa.

A quel punto gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento, trovando all’interno il 47enne (assegnatario dell’immobile) insieme a un ragazzo di 32 anni, una donna di 48 e un giovane di 29 anni, questi ultimi due già noti alle forze dell’ordine per reati legati alla droga. Durante il controllo approfondito dell’immobile, la Polizia ha recuperato una dose di crack, due involucri contenenti poco più di un grammo di cocaina e un grammo di hashish, oltre a diverse pipe, un bilancino di precisione e materiale da confezionamento.

A colpire gli investigatori è stata la vera e propria organizzazione dell’ambiente: attorno ad alcuni grossi tavoli erano stati disposti sedie e poltrone, creando una zona comfort attrezzata di tutto il necessario per permettere ai “clienti” di fumare la sostanza in totale comodità. I successivi riscontri hanno confermato che la casa era un punto di ritrovo abituale, dove la droga veniva consumata e, in alcuni casi, acquistata direttamente sul posto.

Alla luce dei fatti, il 47enne è stato arrestato con l’accusa di agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti e, su disposizione del pm, trasferito nel carcere di Spoleto in attesa dell’udienza di convalida. Lo stesso 47enne, insieme agli altri tre occupanti dell’appartamento (la 48enne, il 29enne e il 32enne), è stato inoltre denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. L’appartamento è stato posto sotto sequestro: gli agenti del Commissariato proseguono ora le indagini per identificare gli altri frequentatori del giro.