Quintanella di San Giovanni Profiamma, doppio lutto per il presidente Favaroni - Tuttoggi.info

Un doppio e grave lutto ha colpito a distanza di pochissime ore la famiglia del presidente della Quintanella di San Giovanni Profiamma, Simone Favaroni. Nella giornata di lunedì scorso è deceduto il padre Ivano Fiavaroni, e ieri ad andarsene è stato il fratello Gabriele: circostanze davvero incredibili, che hanno raddoppiato il dolore e lo sconcerto di familiari, parenti e dei tanti amici conoscenti della famiglia.

Simone Fiavaroni è infatti particolarmente noto in città, non solo per il ruolo di guida della Quintanella di San Giovanni Profiamma ma anche per avere ricoperto in passato, il ruolo di vicepresidente della Caritas Diocesana e lo scorso dicembre era stato proprio lui il tedoforo che in piazza della Repubblica aveva preso in mano la Fiaccola Olimpica di passaggio per le Olimpiadi invernali di Milano – Cortina.

“Oggi per noi è un giorno tristissimo. Un pezzo pulsante della nostra Quintanella se n’è andato e noi non abbiamo tante parole da dire. Nonno Ivano resterà sempre nei nostri cuori”. Questo uno stralcio del post pubblicato sulla pagina Facebook della manifestazione, due giorni fa, prima della scomparsa del figlio Gabriele.Ad esprimere cordoglio anche l’Ente Giostra Quintanella di Scafali, che ha voluto essere vicina alla famiglia Favaroni per la doppia perdita.

Decine e decine i messaggi di affetto e condoglianze arrivate tramite social alla famiglia, ai quali si aggiungono quelli della redazione di Tuttoggi.info