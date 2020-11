Addio Mariangela Romoli, il ‘naso’ dei profumi di elite - Tuttoggi

Si è spenta nelle scorse ore Mariangela Romoli, la titolare della omonima profumeria di Corso Mazzini a Spoleto, storico locale del centro storico della città del festival.

Originaria di Firenze, dove risiedono ancora i suoi familiari, Mariangela era ormai una spoletina doc: qui infatti, dopo una parentesi di cogestione nella indimenticabile discoteca La Tartaruga, aveva aperto il suo negozio di profumeria.

Un luogo dove era possibile trovare prodotti commerciali ma ancor più profumi di nicchia, artigianali, che solo Mariangela sapeva scovare in giro per l’Italia e per il Mondo.

La vetrina principale era infatti dedicata a questi ultimi di cui era capace di decantare ogni minimo particolare, fragranza e aroma.

Sempre con una innata grazie e un sorriso che sapeva conquistare la clientela anche di fuori regione, visto che molti dei suoi prodotti erano introvabili anche nelle più grandi città.

Anni fa era stata tra le protagoniste della mostra “Sensi e Sensi – l’olfatto e il profumo nella storia e nelle diverse culture”

La Romoli però era conosciuta e stimata in città anche per la sua partecipazione attiva nel volontariato, grazie ad una incredibile generosità, e nella catechesi.

Alle sorelle, al fratello Giacomo, leader storico del gruppo musicale I Califfi, e ai familiari tutti giunga l’abbraccio della nostra redazione