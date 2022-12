Addio a Giorgio Morvidoni, "l'uomo dei massaggi" - Tuttoggi

Conosciuto nel mondo dello sport come l’”uomo dei massaggi” era al momento in pensione, anche se ha continuato a dedicare la sua professionalità alla squadra di calcio locale del Cadore. Giorgio Morvidoni, in passato, era anche entrato a far parte dello staff tecnico di Ciccio Graziani ai tempi del Cervia di “Campioni” (il reality di Italia 1), dove raccontava sempre fiero di aver massaggiato anche il figlio di Maradona.

I funerali avranno luogo venerdì 9 dicembre, alle ore 14,30, nella Chiesa parrocchiale di Santo Stefano di Cadore.