Addio al dottor Luciano Casciola, luminare della Chirurgia Robotica

E' morto il professor Luciano Casciola, il chirurgo di Trevi precursore della Robotica agli inizi degli anni 2000 all'ospedale di Spoleto

L’Umbria perde il dottor Luciano Casciola, precursore e luminare della Chirurgia Robotica. Lo stimatissimo chirurgo di Trevi, 73 anni, è morto in seguito ad una malattia con cui conviveva da qualche tempo.

Indimenticato primario dell’ospedale di Spoleto, esattamente trent’anni fa (era il 1991) eseguì la prima colicistectomia video-laparoscopica, tecnica allora rivoluzionaria, come ricorda Sergio Grifoni, esperto di storia recente spoletina. Poi, dal 2002 intraprese – al San Matteo degli Infermi – la chirurgia robotica, diventando un luminare di tale disciplina, apprezzato in tutto il mondo.

Luciano Casciola e la scuola robotica di Spoleto

Il professor Luciano Casciola ha fatto letteralmente scuola nell’ambito della robotica, portata avanti a Spoleto fino al suo pensionamento. Aveva poi continuato ad operare privatamente a Roma, fino a qualche anno fa. Non senza polemiche politiche (a sua difesa) per lo smantellamento del reparto da lui costruito e dell’impossibilità di continuare a lavorare nella città del Festival dopo il pensionamento. Un’attività, quella della robotica, proseguita grazie alla caparbietà dei suoi allievi, in primis il dottor Graziano Ceccarelli (grazie al quale da qualche anno tale attività chirurgica è ripresa al San Matteo degli Infermi) e il dottor Alberto Patriti (costretto però ad “emigrare” nelle Marche).

Chi era il professor Casciola

Nato a Trevi nel 1948, si era laureato in medicina e chirurgia all’ospedale di Perugia nel 1974, conseguendo poi la specializzazione in Chirurgia vascolare all’Università di Roma nel 1978. Già dal 1977 aveva svolto il ruolo di docente presso il Centro di formazione professionale della Ulss Valle umbra sud. Dal 1991 aveva svolto il ruolo di primario del pronto soccorso di Spoleto, passando poi nel 1995 al ruolo di Direttore di chirurgia generale, addetto alla chirurgia vascolare e mininvasiva, del San Matteo degli Infermi. Dal 2000 aveva assunto il ruolo di Direttore di struttura complessa presso l’Unità organica di Chirurgia generale, vascolare e mininvasiva del presidio ospedaliero di Spoleto. Dal 2002 aveva iniziato ad occuparsi di Chirurgia robotica, un’attività portata avanti con professionalità sempre legata all’umanità.

Trippetti: “Se ne va un gigante”

“Oggi se ne va un gigante. Il prof è stato l’esempio di come la capacità, la preparazione, l’abnegazione, la sperimentazione e l’innovazione possano fare grande una scuola Medica, a prescindere dal luogo in cui si trova”. Così il presidente del Consiglio comunale di Spoleto, Marco Trippetti, medico anestesista dell’ospedale cittadino, ricorda il dottor Casciola con un post su Facebook.

“Visionario fin dalle prime laparoscopie italiane eseguite nel nostro ospedale, – racconta – rivoluzionario quando intuì tra i primi l’enorme portata scientifica della tecnologia robotica portando a Spoleto uno dei primi tre robot chirurgici italiani nel 2002, vicepresidente mondiale della società internazionale di chirurgia robotica e molto altro… ma Luciano Casciola è stato per me soprattutto un esempio ed un maestro perché accanto ai titoli, ai premi e alla fama ha sempre mantenuto salda la convinzione che tutto ruotasse intorno al paziente e che tutto dovesse essere fatto in funzione del miglior trattamento per chi si rivolgeva a lui, ed erano tanti, da tutta Italia. La sua genuina semplicità, il suo essere attaccato alla sua terra e al suo ‘piccolo ospedale’ lo hanno reso se possibile, ancora più grande”.

(Foto dal sito http://www.nonsiamofannulloni.it/)

articolo in aggiornamento