Addio a Giovanni Zavarella: Santa Maria degli Angeli perde il suo professore - Tuttoggi.info

Santa Maria degli Angeli e tutta la comunità assisana piangono il professor Giovanni Zavarella, giornalista noto per il suo impegno nei campi della cultura, dell’arte, della solidarietà e nelle attività letterarie, sociali e del volontariato a favore della città di Assisi e per la promozione del territorio.

Zavarella era noto per meriti legati alle molteplici attività in campo giornalistico, letterario, storico, poetico. Professore ordinario di Lingue e Letterature Straniere di Scuola Media Superiore, è stato Ispettore Onorario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dei comuni di Assisi, Bastia, Bettona e Cannara.

Cavaliere della Repubblica Italiana, era giornalista, critico d’arte e letterario, storico, scrittore, poeta, conferenziere. Ha pubblicato oltre venti volumi di arte, letteratura e storia. Per la sua attività culturale e per gli incarichi di prestigio ha ricevuto numerosi riconoscimenti: Premio del Ministero degli Affari Esteri, Onore al merito d’Abruzzo, Premio Leader d’Europa per i servizi giornalistici, Premio alla Cultura dell’Accademia Masoliniana di Panicale, Premio alla Cultura “Antonio Di Nino” di Pratola Peligna, Premio alla Cultura dell’Associazione “Il Corimbo” di Perugia, Premio alla Cultura “Insula Romana” di Bastia Umbra. Come critico d’arte ha curato mostre personali e collettive in Italia e all’estero.

È stato membro del Comitato scientifico della Scuola di Etica e del Comitato Scientifico della Fondazione (FIA) di Assisi e presidente onorario dell’Associazione Culturale CTF, del Centro studi “Ignazio Silone” di Pescina (AQ) e del “Punto Rosa” di Assisi. È stato membro della Commissione Pubblico Ornato ed esperto ambientale di Assisi, presidente della Consulta della Cultura, esperto per lo Statuto del comune di Assisi, membro della Toponomastica del Comune di Assisi. Ha collaborato e collabora con varie testate giornalistiche. È socio onorario della Società di Studi Francescani di Assisi, Socio onorario della Associazione Culturale “La Postierla”. È stato inoltre Accademico emerito dell’Accademia Masoliniana di Panicale, Accademico ordinario dell’Accademia Propeziana del Subasio di Assisi e Accademico d’onore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia.