Ad Assisi l’ultimo saluto alla professoressa De Sanctis

C’era i colleghi insegnanti del Liceo annesso al Convitto “Principe di Napoli”. Alcuni dei suoi studenti. E poi le persone che con lei hanno condiviso le attività della parrocchia e la passione per il teatro. Dolore e commozione per l’ultimo saluto alla professoressa Antonella De Sanctis, morta dopo una malattia contro la quale ha combattuto per anni.

Una malattia che Antonella, come ricordato nell’omelia della cerimonia funebre officiata a San Rufino, ha sempre vissuto, pur nella sofferenza, con grande dignità e nella fede. Proseguendo, quando le condizioni di salute glielo permettevano, il lavoro che amava, con i ragazzi. Ai quali insieme alle sue materie, latino e italiano, ha insegnato i valori nei quali lei stata è cresciuta. Anche attraverso l’attività del gruppo teatrale, di cui era responsabile e che seguiva con grande passione.