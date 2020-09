Acqua in galleria, riaperte entrambe le corsie

Ripristinata la viabilità in entrambe le corsie, all’interno della galleria “Volumni”, in direzione sud, sul Raccordo Perugia – Bettole. Gli operai incaricati dall’Anas hanno completato l’intervento per sistemare la perdita di acqua tra due conci della copertura della galleria.

Acqua e fango erano fuoriuscite in modo copioso dalla parete della galleria venerdì pomeriggio, durante il violento temporale che si è abbattuto sul Perugino. I tecnici dell’Anas, dopo il sopralluogo, avevano escluso danni strutturali alla galleria.

Era stato però necessario chiudere una corsia della galleria, per consentire agli operai di lavorare alla riparazione. Cosa che sino al primo pomeriggio di sabato ha creato rallentamenti al traffico sul Raccordo in direzione sud.

Terminati i lavori, entrambe le corsie sono state riaperte.