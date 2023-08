Accordo tra Regione, Ater e sindacato inquilini: novità sui canoni delle case popolari in Umbria - Tuttoggi.info

Innalzata la fascia ISEE di “protezione sociale” a 6500 euro (rispetto ai precedenti 6mila euro), così da ampliare il numero dei beneficiari

Novità in arrivo sui canoni di affitto delle case popolari in Umbria. Si è infatti conclusa con un accordo fra Regione, ATER (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica) e sindacati degli inquilini l’ultima riunione di una serie del Tavolo tecnico istituito dall’assessore regionale alle Politiche della Casa Enrico Melasecche per concordare una ipotesi di modifica del Regolamento regionale n.7 del 27 maggio 2019 “Criteri, parametri e modalità per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale pubblica”.

Vi hanno preso parte l’assessore Melasecche, i dirigenti degli uffici regionali competenti, i rappresentanti dei sindacati UNIAT APS, SUNIA, SICET CISL, Unione degli Inquilini e CGIL Umbria, il direttore di ATER Marco Larini.

Accordo dopo il focus sui problemi per gli affittuari

L’incontro è stato preceduto da numerose precedenti riunioni in cui sono state affrontate le problematicità per gli affittuari derivanti dall’introduzione dell’ISEE per la determinazione dei canoni stabilita dalla normativa introdotta nel 2019 ed è stata messa a punto la proposta di modifica approvata, che sarà la base sulla quale verrà riformulata la disciplina relativa alla definizione dei canoni di locazione con una riforma strutturale “con la finalità di garantire una casa con canoni di affitto equi ai nuclei familiari più bisognosi – ha sottolineato l’assessore Melasecche – superando la fase sperimentale transitoria nella quale, per evitare le distorsioni dovute all’applicazione dell’ISEE prevista dalla Giunta regionale precedente, avevamo stabilito il contenimento nella misura del 10% della variazione del canone, confermato per tutto il 2023”.

Equità per le fasce più deboli e sostenibilità di bilancio dell’ATER sono i principi ai quali è ispirata la proposta di modifica su cui è stato raggiunto l’accordo propedeutico alla riforma del Regolamento regionale 7/2019. Sono state prese in considerazione le richieste dei sindacati degli inquilini, approfondite poi in riunioni con l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, sulla base della analisi approfondita delle situazioni ISEE attuali degli assegnatari.

Innalzata la fascia Isee

In particolare, è stata innalzata la fascia ISEE di “protezione sociale” a 6500 euro (rispetto al precedente valore di 6mila euro), così da ampliare il numero dei nuclei familiari maggiormente disagiati cui viene applicato il canone di affitto più basso. Per evitare sperequazioni e penalizzazioni, attenzione particolare è riservata alle famiglie con un solo componente ed è prevista inoltre una divisione in sottofasce sia nell’area di “protezione sociale” (ISEE da 6500 a 12000 euro) sia in quella “amministrata” (ISEE fra 6.500 e 30mila euro).

I rappresentanti dei sindacati degli inquilini hanno espresso “un parere più che favorevole, per l’ottimo lavoro svolto e per il coinvolgimento” definendo “l’accordo come un buon calmieratore rispetto a quelli che avrebbero potuto essere gli effetti negativi se non avessimo rivisto il Regolamento regionale n. 7 del maggio 2019”.

La soddisfazione di Melasecche

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale Melasecche che ha messo in evidenza “l’armonia che ha caratterizzato i proficui incontri svolti per giungere alla condivisione del giusto algoritmo di calcolo che garantisca maggior equità e tenga allo stesso tempo conto della sostenibilità dei bilanci dell’ATER così da garantire le necessarie manutenzioni agli immobili e il loro miglioramento qualitativo anche dal punto di vista energetico, con vantaggi economici anche per gli assegnatari degli alloggi e consentire alla Regione e all’ATER di continuare a svolgere politiche per la casa strategicamente lungimiranti”.

L’assessore ha anche ricordato “il grande lavoro e sforzo dell’Assessorato e di ATER che ha portato già al conseguimento di molti obiettivi in materia di edilizia residenziale pubblica. Con l’accordo – ha aggiunto – siamo pronti anche per riformulare la disciplina relativa ai canoni di locazione, che intendiamo fare entro l’anno così da poter applicare già dal 2024 la nuova normativa. Un ringraziamento sincero a tutti gli intervenuti al tavolo: dai Sindacati, che hanno dimostrato grande senso di responsabilità, all’ATER, ai dirigenti e funzionari regionali che si sono impegnati a fondo nel conseguire un risultato importante”.

Al termine della riunione si è stabilito di continuare il lavoro già avviato per effettuare monitoraggi periodici per valutare eventuali azioni correttive, anche legate alla riduzione dell’andamento della morosità, e verificare lo stato degli interventi messi in campo da ATER sulla riqualificazione degli alloggi.

