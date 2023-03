Accoltellato a 17 anni da 14enne, l’ombra della droga

A fendere le coltellate sarebbe stato un 14enne, nella cui abitazione le forze dell'ordine avrebbero trovato un consistente quantitativo di stupefacenti

C’è l’ombra dello spaccio di droga dietro l’accoltellamento, avvenuto giovedì a Terni, di un 17enne. A fendere le coltellate sarebbe stato un 14enne, nella cui abitazione le forze dell’ordine avrebbero trovato un consistente quantitativo di stupefacenti.

Il grave episodio è avvenuto nel quartiere di Borgo Bovio, già teatro di vari violenti fatti di cronaca. La lite tra i due giovanissimi sarebbe scaturita, ritengono gli inquirenti, per un regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di droga, forse per dei pagamenti non saldati. Dopo l’accoltellamento del 17enne, ferito ad una spalla per fortuna in modo non grave e già dimesso dall’ospedale, le forze dell’ordine hanno stretto il cerchio sul 14enne, che ora è stato denunciato al tribunale dei minorenni.