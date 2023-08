Abbattimento barriere architettoniche, decoro urbano e piantumazione | Ecco il Piano - Tuttoggi.info

L'Amministrazione comunale di Gualdo Tadino ha illustrato le prossime mosse nei tre singoli ambiti

E’ stato illustrato stamattina (22 agosto) dall’Amministrazione comunale di Gualdo Tadino il Piano complessivo sull’abbattimento delle barriere architettoniche, decoro urbano e piantumazione urbana della città.

A spiegarne i contenuti il sindaco Massimiliano Presciutti, il vice Marco Parlanti e l’assessore ai Lavori Pubblici Jada Commodi. “L’incontro di oggi – ha sottolineato il primo cittadino – è volto ad illustrare l’idea progettuale di un Piano complessivo della città e per fare chiarezza sulle recenti polemiche sterili e prive di fondamento anche scientifico riguardanti la piantumazione. Innanzitutto l’Amministrazione ha già deliberato da tempo l’impegno di piantare nel prossimo triennio 1500 alberi in diverse zone urbane. Ad onor del vero ne sono già stati piantati più di 100 ma di questo ovviamente nessuno ha parlato.

“Parlando invece, nello specifico, di Via XXIV Maggio sono esterrefatto delle cose sentite ultimamente. In quella zona pochi mesi fa un grande albero cadde sulla sede stradale. Anche questa mattina tecnici e agronomi hanno fatto un sopralluogo al fine di proseguire il loro lavoro, stupiscono le prese diposizione approssimative e superficiali di consiglieri comunali che dovrebbero conoscere bene le procedure della pubblica amministrazione in tema di contributi e procedure pubbliche. In via XXIV Maggio entro qualche settimana avremo gli esiti delle analisi delle alberature con il relativo progetto tecnico di rifacimento del manto stradale. Cercheremo di coniugare al massimo l’abbattimento delle barriere architettoniche con la relativa piantumazione urbana, cercando di avere la massima sicurezza di auto e pedoni“.

Per la nuova piantumazione urbana, le prime 4 aree individuate sono: perimetro Stadio Comunale “C.A. Luzi”; perimetro vecchio stadio “Carlo Angelo Luzi”; area spettacoli viaggianti in località Biancospino, il cui cantiere partirà a breve, e sempre a Biancospino nell’area ex container in Via Esch sur Alzette. Con questo Piano, l’Amministrazione supererà abbondantemente l’obiettivo di legge relativo alla piantumazione (piantare il doppio delle piante abbattute).

Dopo il sindaco è intervenuta l’assessora ai Lavori Pubblici Jada Commodi, che ha parlato del piano di abbattimento delle barriere architettoniche: “Procederemo partendo da Viale Don Bosco sistemando i marciapiedi. Verranno poi sistemate Via Giacomo Matteotti procedendo verso i Giardini Pubblici, Via Roma, Via XXV Aprile, l’area di Via Giovanni Pascucci, Via Aldo Moro. I primi lavori partiranno subito dopo i Giochi de le Porte, l’obiettivo è ultimarli entro l’inizio della prossima primavera. In via XXIV Maggio i lavori che verranno effettuati andranno ad essere complementari a quelli inerenti il Polo Intermodale finanziati con le risorse delle Aree Interne, che vedranno un nuovo ascensore di collegamento da Piazzale Fulvio Sbarretti fino a Piazza Beato Angelo, un nuovo percorso pedonale, stalli coperti e locali sala d’attesa e biglietteria completamente rinnovati”.