Abbandono rifiuti, Comune annuncia fototrappole e sbotta "Non è più accettabile" - Tuttoggi

Numerose le segnalazioni di rifiuti abbandonati di ogni tipo nel Comune di Sigillo, l'amministrazione sta lavorando per identificare responsabili

La triste abitudine dell’abbandono dei rifiuti, soprattutto in mezzo alla natura, non risparmia nemmeno Sigillo.

In queste ore, infatti, proprio l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giampiero Fugnanesi ha voluto lanciare un forte messaggio alla luce delle numerose segnalazioni degli ultimi giorni.

“L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo pubblico sono vietati – ha ribadito il Comune – È un reato perseguibile penalmente e la polizia municipale, grazie anche all’installazione di apposite fototrappole, sta effettuando gli accertamenti per identificare i responsabili”.

Di recente sono state tante le denunce di altrettanti cittadini, che hanno immortalato di tutto in mezzo alla vegetazione e perfino all’esterno dei contenitori per la differenziata. Si va dalle reti letto alle bombole del gas, passando per mucchie di scatoloni, vestiti e amianto.

Ecco perché il Comune torna a ricordare come a disposizione dei cittadini ci sia un apposito servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti a domicilio: “Invitiamo a utilizzarlo invece di abbandonare ogni genere di immondizia per strada. L’abbandono di rifiuti urbani in aree pubbliche e private comporta un danno ambientale e costi aggiuntivi per la gestione del servizio di raccolta con spese che vanno a riversarsi inevitabilmente sul piano della tassa sui rifiuti e di conseguenza a carico dei cittadini”.

L’Amministrazione di Sigillo intende insomma “rafforzare gli sforzi fin qui profusi, incrementando ulteriormente la lotta al fenomeno dell’abbandono, non più accettabile. I rifiuti ingombranti possono essere ritirati direttamente a domicilio su prenotazione, come fa rispettosamente la stragrande maggioranza dei sigillani, è una questione di civiltà”. Chiunque venga a conoscenza di un abbandono o un deposito incontrollato di rifiuti può contattare i numeri del Comune 0759177422 o 0759178704.