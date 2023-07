A zonzo per Assisi, ma ha un daspo urbano: denunciato - Tuttoggi.info

Lunedì mattina, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi, unitamente al personale della Polizia Locale, hanno denunciato un uomo – cittadino romeno di 59 anni già noto alle forze dell’ordine – che, sottoposto agli ordinari controlli, è risultato inottemperante al provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane del Comune (il così detto daspo urbano), emesso lo scorso 28 marzo.

L’uomo aveva già violato l’ordine di allontanamento e al fine di tutelare tutte le persone che sono solite frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di episodi molesti, vista la sua inottemperanza alle prescrizioni è scattato il daspo urbano. Sorpreso nuovamente durante un controllo, il 59enne non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile ed è per questo stato denunciato e invitato ad allontanarsi.