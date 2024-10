A Todi un convegno scientifico per celebrare i 40 anni del Centro Speranza di Fratta Todina - Tuttoggi.info

“Prendersi cura: un’esperienza di amore e speranza che dura da 40 anni”: è questo il titolo del convegno in programma sabato 19 ottobre, dalle ore 8,30 alle 17,30, presso il Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza di Todi. Una giornata di riflessione, organizzata dal Centro Speranza di Fratta Todina in occasione del 40esimo anniversario dell’attività, per parlare di relazione, benessere ed inclusione.

Il convegno si aprirà con i saluti di Padre Aurelio Perez, rettore del Santuario e superiore dei Figli dell’Amore Misericordioso, di Madre Maria Lucia Lisci, vicaria generale delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso, e di alcuni rappresentanti delle istituzioni. Sarà introdotto e presentato da Giuseppe Antonucci, presidente dell’Associazione Madre Speranza Odv, a cui seguiranno gli interventi di Madre Graziella Bazzo, direttrice generale del Centro Speranza, e Maria Vittoria Ercolani, direttrice sanitaria del Centro Speranza, che parleranno di “Il prendersi cura: aspetti spirituali, educativo-pedagogici e sanitari nella storia del Centro Speranza”.

Subito dopo sono parleranno: S.Ecc. Mons. Domenico Cancian FA, vescovo Emerito di Città di Castello, che tratterà “Le cure esemplari del buon Samaritano (Gesù)”; Massimiliano Marianelli, direttore Dipartimento Filosofia, Scienze Umane e della Formazione Università di Perugia, “Il primato della relazione: ferita dell’altro e umanesimo del ‘tra’”; Francesco Cantarelli, responsabile dell’Area Riabilitativa dell’Associazione Casa del Sole onlus di Mantova, “Il prendersi cura, l’esperienza della Casa del Sole di Mantova”. Chiuderà la mattinata il video saluto di Daniela Lucangeli, professoressa di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento.

Dopo la pausa pranzo i lavori riprenderanno per parlare de “La persona fragile: aspetti bioetici” con Dario Sacchini, professore di Bioetica all’Università Cattolica del sacro Cuore di Roma e de “L’esperienza delle Associazioni: ANFFAS” con Moira Paggi, presidente ANFFAS Per Loro della Regione Umbria. A conclusione del convegno i padroni di casa parleranno de “L’esperienza degli educatori e dei terapisti del Centro Speranza” e “L’esperienza delle famiglie dei ragazzi del Centro Speranza” mentre Sandro Elisei, direttore sanitario dell’Istituto Serafico di Assisi, racconterà “L’esperienza dell’Istituto Serafico di Assisi” e Francesca Bondì, presidente Comunità Capodarco di Perugia ETS, de “L’esperienza della Comunità Capodarco di Perugia ETS”.

Per la partecipazione al convegno è gradita l’iscrizione. Per informazioni e iscrizioni è consigliato scrivere una e-mail a convegno40@centrosperanza.it o contattare il numero 0758745511.