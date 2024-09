Allegria, solidarietà ed inclusione protagonisti al parco del Centro Speranza di Fratta Todina - Tuttoggi.info

Oltre 200 presenze, tanta allegria, musica e divertimento all’insegna della solidarietà e dell’inclusione. Grande festa al parco del Centro Speranza di Fratta Todina nella serata che si è tenuta venerdì 13 settembre per celebrare i 40 anni di attività (cominciata il 17 settembre del 1984). Sul palco della tensostruttura si sono alternati artisti e momenti di riflessione. Ad aprire la serata, condotta da Federica Bardani, sono stati suor Graziella Balzo, la nuova direttrice generale del Centro Speranza, e Giuseppe Antonucci, presidente dell’Associazione Madre Speranza Odv, che hanno portato i saluti.

Subito dopo sono saliti sul palco i 7 Cervelli, il famoso duo comico formato da Luca Pellegrini e Fabrizio Fabbi, che hanno portato tanta allegria e risate. Dopo l’esordio spensierato, spazio alla donazione del Lions Club di Todi che, per mano del suo presidente Nicola Giordano, ha consegnato a Maria Vittoria Ercolani, direttore sanitario del Centro Speranza, e a Giuseppe Antonucci un assegno per l’acquisto di un laringoscopio a fibre ottiche di ultima generazione. Dopo aver ringraziato l’associazione donatrice, il presidente di Madre Speranza Odv ha annunciato che gli altri soldi raccolti per il laringoscopio saranno dirottati sul prossimo progetto che consiste nell’acquisto di un ecografo per ecografie polmonari.

La serata si è conclusa con l’esibizione dei Ladri di Carrozzelle che hanno regalato oltre un’ora di buona musica tra cover (come “Casa mia” di Ghali e “I Will Survive” di Gloria Gaynor) e pezzi propri come “Distrofichetto” e “Stravedo per la vita”, canzone con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo nel 2017. Una performance tra il serio e lo scherzoso capitanata da Paolo Falessi, membro del consiglio di amministrazione della Cooperativa Arcobaleno di Frascati, fondatore e responsabile artistico della band musicale. I Ladri di Carrozzelle sono un’attività laboratoriale della Cooperativa che coinvolge circa 20 persone con disabilità insieme ai volontari che li accompagnano. In 35 anni di gruppo musicale, più di 50 artisti con disabilità hanno suonato nella band che ha partecipato a importanti spettacoli televisivi tra cui il festival di Sanremo nel 2017, pubblicato dischi, realizzato video e suonato per il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Dal 2019 partecipano alla realizzazione del programma televisivo “O anche no” (Rai 3), in cui cantano anche la sigla e di cui ancora oggi sono protagonisti.

Tra gli ospiti presenti alla serata Massimo Rolla, garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Umbria, Gianluca Coata e Vania Biscotti, rispettivamente, sindaco ed assessore del Comune di Fratta Todina, Michele Toniaccini, presidente Anci Umbria e sindaco di Deruta, Simona Montagnoli, assessore alle politiche sociali del Comune di Marsciano, l’ex eurodeputata Francesca Peppucci e i tanti amici e sostenitori del Centro Speranza.

I festeggiamenti per i 40 anni proseguiranno martedì 17 settembre alle ore 10,15 con la Santa Messa che sarà celebrata al Centro Speranza mentre mercoledì 25, alle ore 21, ci sarà una veglia di preghiera, promossa dalla Caritas della Diocesi Orvieto Todi che si terrà al Tempio di Santa Maria della Consolazione di Todi, organizzata in preparazione alla 33esima edizione della Camminata della Speranza, una passeggiata non competitiva tra Todi e Collevalenza su un percorso di facile percorrenza di circa 8,5 km organizzata in sinergia con il Comune di Todi ed in programma domenica 29 settembre.