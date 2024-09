Todi, in mille in cammino per la Speranza - Tuttoggi.info

Il sole e la tiepida atmosfera autunnale hanno fatto da cornice alla 33esima edizione della “Camminata della Speranza, per la cultura della disabilità” che si è tenuta domenica 29 settembre a Todi. Circa mille le persone che hanno partecipato all’iniziativa – ideata dal Centro Speranza di Fratta Todina per dare voce e risonanza ai diritti delle persone con disabilità, dei loro familiari e caregiver – che ha preso il via dal Tempio Santa Maria della Consolazione di Todi. Tra i presenti i Sindaci e gli assessori dei Comuni della zona sociale 4 (Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi), dei Comuni di Terni e di Torgiano, il Garante per i diritti delle persone con disabilità della Regione Umbria e tanti amici, grandi e piccini, del Centro.

Circa 3 ore e mezza di camminata per percorrere 8,5 chilometri di percorso ed arrivare al Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza, dove sono seguiti la celebrazione della Santa Messa ed un ristoro offerto dall’amministrazione comunale di Todi.

“Ringrazio tutti i presenti – afferma Giuseppe Antonucci, presidente dell’Associazione Madre Speranza Odv che ha organizzato la manifestazione in collaborazione con il Comune di Todi – per la partecipazione alla nostra camminata di solidarietà, nata per difendere i diritti e i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Una camminata di solidarietà e una camminata per costruire la pace perché siamo convinti che sia giusto lottare, combattere e affermare i diritti delle persone con disabilità affinché si possa difendere la pace. La camminata di quest’anno assume un valore speciale perché rientra nelle celebrazioni dei 40 anni dalla fondazione del Centro Speranza di Fratta Todina. Ci siamo incamminati verso Madre Speranza, a Collevalenza, per ringraziare perché ci ha protetto ed assistito in questi 40 anni di attività e ci ha fatto crescere in tutte le dimensioni, sia quelle professionali ma spero anche quelle con il cuore”.

“Siamo stati felici – ha rimarcato Madre Graziella Bazzo, direttrice generale del Centro Speranza di Fratta Todina – di poter camminare insieme al mondo istituzionale, politico, scolastico e civile per promuovere un unico valore che è quello della promozione della persona e per gli stessi valori nella vita. Questo è un dono grandissimo. E’ stata un’occasione bella per guardarci negli occhi e per offrire dei segni di speranza. Oggi abbiamo bisogno di tanta speranza, in particolare per le nostre famiglie e i nostri ragazzi”.

La manifestazione ha avuto il patrocinio della Giunta Regionale, dell’Assemblea legislativa, delle Province di Perugia e Terni, dei Comuni di Perugia e Terni, dei Comuni dell’Area Sociale numero 4 e del Comune di Torgiano, oltre che di numerosi altri enti ed associazioni.

I festeggiamenti per il quarantennale della fondazione del Centro Speranza di Fratta Todina proseguiranno anche nel mese di ottobre con altre iniziative a partire dal concerto di beneficenza di Tosca al Teatro Comunale di Todi, previsto per il 3 ottobre alle ore 21, alla giornata di studi del 19 ottobre, che si terrà presso il Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza.